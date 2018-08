Política

Enrique Maya declara como imputado este lunes por las dietas de la CAN

Redacción

14/04/2013

Miguel Sanz declaró el viernes ante el juez que desconocía lo que cobraba en Caja Navarra. El 16 de abril también declarará como imputado el exconsejero del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, declarará como imputado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona en el marco de la investigación por el cobro de dietas en Caja Navarra. También están imputados en este caso el expresidente de UPN y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda, todos ellos miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la CAN.

El pasado jueves Enrique Maya señaló que "por supuesto" accederá al Palacio de Justicia de Pamplona por la puerta principal: "No tengo ninguna razón para no hacerlo".

"Voy a declarar y voy a poder aportar todo lo que yo conozco del tema de las dietas. En todo lo que se me pregunte por parte de la jueza, por parte de los abogados, por parte de todo el mundo, contestaré con todo lo que conozco", aseguró.

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Pamplona escenificaron el pasado jueves un "plante" contra Enrique Maya por su imputación en el caso del cobro de dietas de Caja Navarra y decidieron no presentar ni intervenir en el debate de las iniciativas del orden del día del pleno.

Miguel Sanz: "Nunca jamás me he lucrado"

Maya será el segundo en declarar tras la declaración el pasado viernes de Miguel Sanz ante la juez. El expresidente de UPN y del Gobierno de Navarra rechazó ante la jueza que su actuación en Caja Navarra fuera ilegal y aseguró que él "nunca jamás" se ha "lucrado".

"Espero y deseo que haya aclarado absolutamente todo, porque jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás. Y todo mi trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra y al servicio de las entidades a las que he representado'', declaró. Sanz añadió que "no sabía lo que cobraba" en Caja Navarra, y que "nunca ha considerado las dietas parte de su sueldo".

El expresidente del Gobierno de Navarra aseguró estar "encantado de haber podido declarar y aclarar desde la verdad más absoluta cuál ha sido mi participación y compromiso en Caja Navarra".

Álvaro Miranda, exconsejero del Gobierno de Navarra, declarará el día 16 de abril a partir de las 10:00 horas.

La actual presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, que también integraba la Comisión Permanente junto a Sanz, Maya y Miranda, no ha sido citada por la jueza, cuya imputación conllevaría el traslado de la causa al Tribunal Supremo debido a su condición de aforada.