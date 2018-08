Política

Entrevista

Oyarzábal pide a Basagoiti que continúe al frente del PP vasco

Redacción

24/04/2013

El secretario general del PP vasco acusa al PNV de no hacer lo suficiente para aprobar las Cuentas. Oyarzábal ha destacado que 'en los días clave' el lehendakari 'ni siquiera está en Euskadi'.

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha pedido hoy al presidente de su partido en Euskadi, Antonio Basagoiti, que continúe en el cargo para liderar la acción de su formación de cara a las elecciones municipales de 2015.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el popular ha opinado que Basagoiti "puede y tiene que pilotar" este proyecto y ha negado que haya una "lucha interna" en el partido por sucederle entre dirigentes como Arantza Quiroga o Borja Sémper.

"Basagoiti está con ganas, con fortaleza suficiente y con apoyos para dirigir a este partido en los próximos tiempos. No hay ningún tipo de lucha interna ni de situación de interinidad. Formamos todos parte de ese equipo que lidera Basagoiti", ha subrayado.

Acusa al PNV de no hacer lo suficiente para aprobar las Cuentas

El secretario general del PP vasco ha afirmado que el PNV "no ha puesto toda la carne en el asador" para sacar adelante los Presupuestos para 2013 y ha destacado que "en los días clave" el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ni siquiera está en Euskadi".

Oyarzábal ha manifestado que el Gobierno "no ha estado atento al calendario presupuestario, no ha hecho lo suficiente ni ha tenido la iniciativa suficiente para buscar complicidades de cara a la aprobación de los Presupuestos". "Y también es verdad que hemos visto, por parte de Bildu y del PSE-EE un 'no' desde el principio, que se ha trasladado en ni siquiera hacer enmiendas parciales y en una cerrazón a la hora de negociar", ha señalado.

A su juicio, "quien más responsabilidad tiene es quien está en el Gobierno porque tiene la obligación de buscar acuerdos y apoyos para sacar adelante las cuentas". "Esto de que 'tienen que apoyarme porque soy muy majo', no es factible", ha destacado, para señalar que lo que es cierto es que EH Bildu y el PSE-EE "no se quieren retratar en un momento difícil".

Ponencia de paz y convivencia

El dirigente popular ha asegurado que igual que el PP rechaza estar a día de hoy en la ponencia de paz y convivencia, más adelante podría cambiar de opinión para "cantarles los 40 a los de Bildu y decirles que si no hay nadie que se atreva de decirles lo que hay que decirles", el PP se encargará de ello.

Oyarzábal ha lamentado este miércoles que a PNV y PSE "les dé vértigo plantar cara" a EH Bildu ante la "involución" que la izquierda abertzale está mostrando en su discurso al seguir justificando a ETA y hablando de presos políticos.

"El PP el que muchas veces en soledad es el único partido que hace frente a EH Bildu para denunciar su actitud de complacencia ante lo que representa ETA y sus presos", ha lamentado.

A su juicio, el discurso de EH Bildu está "en plena recesión, en una involución que les lleva a decir las mismas cosas que decía Batasuna cuando justificaba la acción de ETA" y con "pocas ganas de hablar de una manera sincera de convivencia en Euskadi". "No le hemos visto una reflexión valiente de lo que ha sido su responsabilidad en lo que ha pasado en este tiempo", ha comentado.

Por ello, ha considerado que el papel del PP es "mucho más útil tratando de mantener la exigencia y de evitar que PNV y PSE se dejen arrastrar por el discurso radical de EH Bildu".