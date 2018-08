Política

Eguiguren: 'Sin muertos, al Estado no le importa Euskal Herria'

M.G

26/04/2013

El presidente del PSE-EE ha subrayado que el Estado español tiene "obligaciones", y que una de ellas es "impulsar la vida pacífica de los ciudadanos que viven en el Estado".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha denunciado que el Estado español no ha dado pasos en el proceso de paz porque "si no hay muertos, al Estado no le importa Euskal Herria".

Según ha explicado Eguiguren en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, "los vascos tenemos derecho para una transición hacia la paz, pero prefieren dejar las cosas que se pudran, sin hacer nada al respecto".

"Somos un pueblo pequeño y, como no ocurren las cosas de antes, se han olvidado de nosotros. No quieren poner nada de su parte", ha añadido.

Sin embargo, no cree que el camino sea la negociación entre ETA y el Gobierno español entorno a una mesa, ya que "si hay voluntad política y voluntad para desaparecer para siempre, hay miles de mensajeros para dialogar".

Política penitenciaria

En referencia al premio que darán hoy el Ayuntamiento de Gernika y la asociación Gernika Gogoratuz al dirigente socialista y a Arnaldo Otegi, Eguiguren ha denunciado que Otegi siga preso, porque "fue encarcelado por trabajar por la paz", y "si hubiera seguido como siempre, estaría en la calle".

En ese sentido, cree que el Estado "tiene la obligación de interpretar con otro punto de vista las medidas y leyes que se han implantado" (doctrina Parot y dispersión de los presos).

Si no, "si vemos que no hacen nada, sospecharemos de que actúa con espíritu de venganza, y que lo que pasaba antes no les importaba", ha explicado el dirigente del PSE-EE criticando la actitud del Gobierno español.

"La gente no olvida, y si la gente ve que unos están dando pasos y otros, no, se pondrán en contra del Estado", ha añadido.

Víctimas

"En España nadie se ha acordado de verdad de las víctimas", ha denunciado Eguiguren. El dirigente socialista da especial importancia a los hijos de las víctimas, ya que entiende que ahí hay "una gran herida abierta": "Ellos son los más importantes, lo nuestro ya no tiene remedio. En España no se han preocupado por ellos, se han olvidado".