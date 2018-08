Política

Parlamento Vasco

Así te hemos contado el debate en directo

David Pérez

02/05/2013

El lehendakari ha ofrecido a la oposición seis compromisos para intentar alcanzar un acuerdo.

12:55. Finaliza la intervención del lehendakari. El Parlamento Vasco continúa la sesión con el resto de puntos del día.

12:54. Urkullu anuncia asimismo que en los próximos días va a convocar a los máximos representantes institucionales vascos y a todos los líderes políticos para buscar un acuerdo de estabilidad.

12:51. El sexto y último compromiso consiste en la "reforma y reestructuración" del sector público vasco, que permitirá reducir el sector en un 25% esta legislatura.

12:50. El quinto compromiso prevé la aprobación de un plan de apoyo a la actividad emprendedora para autónomos y pequeñas empresas, dotado de 5 millones de euros.

12:49. El cuarto compromiso planteado por el lehendakari es la creación de un fondo de solidaridad para el empleo, dotado de 40 millones de euros, cuyo objetivo será incentivar la contratación de parados de larga duración y receptores de la renta de garantía de ingresos (RGI).

12:48. El tercer compromiso es la creación de un fondo extraordinario para la reactivación económica, dotado de 200 millones de euros para este año. Se planteará cuando Bruselas flexibilice los objetivos de déficit y se destinará a investigación y desarrollo.

12:47. El segundo compromiso es la lucha contra el fraude, con medidas como crear una comisión y compartir los datos entre todas las instituciones.

12:46. El primer compromiso es acordar la reforma fiscal, "incluyendo el IRPF y el impuesto de sociedades".

12:45. El lehendakari comienza a detallar la oferta de pacto de estabilidad, que incluye seis compromisos.

12:45. Urkullu critica que Patxi López no quiera pactar con el PP, cuando "Rubalcaba está ofreciendo a Rajoy un pacto de Estado".

12:35. Turno final del lehendakari Iñigo Urkullu. Con esta intervención finalizará la sesión.

12:33. Egibar ironiza ante el supuesto entendimiento entre PSE-EE y EH Bildu: "En poco tiempo se han entendido el ilegalizador con el ilegalizado, la normalización va por buen camino".

12:30. Egibar acusa a PSE-EE y EH Bildu de unirse para ir contra el PNV.

12:24. Turno para Joseba Egibar (PNV). Es la última intervención de los grupos parlamentarios. La sesión finalizará con el discurso final del lehendakari; se espera que concrete su pacto de estabilidad.

12:23. La parlamentaria abertzale aboga por un "pacto nacional", "no con el PNV, sino con todos los agentes políticos, económicos y sociales".

12:20. Mintegi pregunta al lehendakari a qué se refiere con la propuesta de "nuevo estatus" para Euskadi. "¿Es pintar la casa, o construir una nueva?".

12:16. Habla ahora Laura Mintegi (EH Bildu).

12:15. El parlamentario socialista rechaza sumarse a un pacto de estabilidad con el PP: "El PP es el abanderado del recorte. Ahí no vamos a estar nunca". Precisamente el PSE-EE tenía la llave del acuerdo, ya que el PNV y PP no suman mayoría absoluta, y EH Bildu y PP no han sido invitados a sumarse.

12:14. López a Urkullu: "Si quiere hablar hagámoslo en serio, no haga de secretario de actas de lo que decimos los demás. Hablemos de todo, no solo de apoyos puntuales".

12:11. López también critica que Urkullu deje para su última intervención los detalles del pacto de estabilidad: "Es una trampa, nos pide que nos posicionemos sobre algo que va a contar después, es fraude parlamentario".

12:07. Turno para Patxi López (PSE-EE).

12:06. Quiroga pone condiciones a su apoyo al pacto de estabilidad: "Hoy el PP ha venido a ofrecer su apoyo, pero queremos dejarle claro que el nuevo estatus no ayuda a la estabilidad, y mucho tememos que cada vez que no salga bien un plan, usted se refugiará en ese nuevo estatus. Esa es la línea roja que marcamos".

12:02. "Usted tiene un problema; a día de hoy nadie quiere sacarse una foto con un Gobierno, pero usted necesita esa foto, necesita ese acuerdo, esa es la realidad, por tanto les pedimos que afronten esa realidad".

11:59. Quiroga critica que Urkullu deje para su última intervención los detalles del pacto de estabilidad: "No vamos a poder replicar".

11:58. Toma la palabra de nuevo Arantza Quiroga (PP).

11:55. Maneiro recuerda al lehendakari que se encuentra "solo". "Hemos escuchado al PP ofrecerse, pero ni así llegarían a la mayoría parlamentaria".

11:53. El parlamentario de UPyD niega haber participado en ningún frente de bloqueo: "Hemos defendido nuestras ideas, pero ustedes pretendían que dijéramos amén a todo. Hemos presentado varias propuestas, y ustedes han dicho no a todo".

11:52. Maneiro pregunta otra vez al lehendakari "con quién va a llevar a cabo su programa de Gobierno, ya que la oferta de acuerdo se la trasladará a algunos grupos sí o otros no".

11:50. Turno de nuevo para Gorka Maneiro (UPyD).

11:49. Urkullu dice que detallará el pacto de estabilidad en su última intervención. Finaliza su primer turno de réplica animando a los grupos a "remar en la misma dirección".

11:48. El lehendakari cita algunas de las leyes que quiere traer al Parlamento Vasco: ley de la convivencia y el Instituto de la Memoria, ley de la administración vasca, ley municipal, ley de las víctimas de la violencia contra las mujeres, ley sobre el concierto económico...

11:40. Urkullu lamenta que "hemos recibido muchas críticas, pero constructivas muy pocas".

11:34. Recuerda también el lehendakari que el Gobierno ha presentado un plan de empleo y que solo una institución se ha sumado de momento, "no hemos recibido más propuestas".

11:33. Ante las críticas de inacción e incapacidad vertidas por la oposición, el jefe del Ejecutivo vasco afirma que "quiero dejar clara la constancia de que este Gobierno planifica y actúa. Preguntad a las más 625 pequeñas y medianas empresas que se han interesado por el fondo de financiación para pymes, autónomos y profesionales".

11:31. Urkullu se muestra optimista pese a la falta de acuerdos: "Creo que contamos con una ventaja, compartimos el diagnóstico de partida, todos somos conscientes de la urgencia del momento".

11:30. "Sin entrar en mas polémicas que nos retrotraen a estadios que ya deberían estar superados, la propuesta que ha hecho este Gobierno ha sido transparente y abierta".

11:20. El lehendakari está resumiendo las intervenciones de los grupos parlamentarios, pero sin responder aún a las críticas de la oposición.

11:15. Comienza el turno de réplica del lehendakari, Iñigo Urkullu.

11:14. Egibar afirma que el Gobierno Vasco deberá invertir en "paciencia política y democrática, porque algunas posiciones no parecen que vayan camino de mutar o acercarse a las zonas de entendimiento.

11:10. Egibar considera que es "necesario" que Euskadi tenga un nuevo estatus político. "Los recursos políticos, económicos y sociales que esta sociedad requiere para decidir su futuro político son necesarios".

11:03. Egibar acusa al PSE-EE de perpetrar una "estrategia de bloqueo", por presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno Vasco, pero no en las cuentas de las diputaciones y otras instituciones.

11:02. El portavoz jeltzale recuerda a los socialistas que ellos tampoco fueron capaces de acordar los últimos Presupuestos de la anterior legislatura, y que por eso adelantaron las elecciones.

11:00. Las primeras palabras de Egibar son para responder a Mintegi: "si somos buenos gestores lo juzgarán los ciudadanos, y estamos dispuestos a hacer acuerdos".

10:59. Finaliza Mintegi, comienza la intervención de Joseba Egibar (PNV).

10:58. Para Mintegi, en los primeros meses del Gobierno de Urkullu han caido varios "mitos": "que son buenos gestores, que tienen capacidad de acuerdos y que hay un solo modo de hacer política desde el punto de vista nacionalista".

10:57. La parlamentaria abertzale critica que la cuestión del Estado vasco "es como el Guadiana" en el PNV, porque "aparece y desaparece".

10:56. Mintegi dice que hablará poco de paz y convivencia en su intervención, "porque hay una ponencia en marcha y no quisiera hacer interferencias".

10:52. Mintegi cita indirectamente el pacto de estabilidad propuesto por el lehendakari a PSE-EE y PP: "Organice un plan de emergencia sincero, eficaz y sin exclusiones, y ahí nos encontrará. Es incomprensible que se hable de que EH Bildu se haya autoexcluyera de un pacto porque apoya la huelga general".

10:48. "No se puede decir que el empleo es lo primero y simultáneamente reducir las partidas destinadas a crear empleo, ni puede poner como eje las personas y reducir más de un 62% las políticas sociales". "¿Qué credibilidad puede tener el Gobierno, cuando como empleador que es, está destruyendo empleo?".

10:45. Mintegi achaca a Urkullu "falta de concreción" en su programa de gobierno.

10:43. Finaliza Patxi López, es turno para Laura Mintegi (EH Bildu). Comienza su intervención criticando que el Ejecutivo vasco no haya presentado un calendario legislativo.

10:40. López considera "absolutamente imprescindible" una "reforma integral de nuestra fiscalidad, para quee el sistema sea más progresivo y más justo, que sea global en vez de buscar apaños cada año para cuadrar las cuentas". Pide asimismo que esta reforma "parta de un acuerdo amplio entre todas las instituciones".

10:39. Reclama el parlamentario socialista un "pacto para blindar los servicios públicos y las ayudas sociales".

10:37. López reprocha a Urkullu que hable de "mantener el empleo público", y luego cumpla "entusiastamente" la reforma de la jornada laboral impulsada por el Gobierno español: "Hoy, más de 5.000 empleados públicos ven en riesgo su trabajo por esta modificación".

10:34. El PSE-EE exige al lehendakari un "plan de choque que frene la sangría de despidos y a renglón seguido cree empleo", "con plazos, objetivos medibles, acuerdos que lo hagan posible y sobre todo recursos".

10:32. "Lo que usted ha llamado programa de gobierno, nos ha parecido un cúmulo de generalizaciones y falta de concreciones".

10:28. El exlehendakari critica que "gobernar en minoría es legítimo, pero absolutamente inapropiado. Euskadi necesita el Gobierno más fuerte y más capaz".

10:26. Finaliza el discurso de Quiroga. Turno para Patxi López (PSE-EE).

10:24. Quiroga subraya que el pacto de estabilidad "es posible y necesario". "Estamos dispuestos a intentarlo, admitiendo nuestras diferencias, pero asumiendo que hay que tirar del carro".

10:20. Señala Quiroga que "si Euskadi no tiene Presupuesto, es en parte debido a la incapacidad del Gobierno Vasco para buscar acuerdos; les ha faltado actitud desde el minuto uno".

10:17. La portavoz del PP insta a Urkullu a que "busque apoyos para consolidar un suelo estable que permita sacar adelante las iniciativas que necesita Euskadi".

10:15. Quiroga también acusa al lehendakari de inacción: "Su credibilidad, hoy, está en cuestión, ha estado más pendiente de no equivocarse que de gestionar".

10:13. Termina la intervención de Gorka Maneiro. Turno para Arantza Quiroga (PP).

10:10. UPyD se desmarca del pacto de estabilidad: "Rechazamos cualquier pacto de estabilidad que sirva para no hacer nada y avanzar hacia la independencia".

10:07. El parlamentario de UPyD exige a Urkullu "liderar la derrota incondicional y definitiva de ETA, sin impunidad", y le pregunta "con quién va a acordar el nuevo estatus jurídico de Euskadi, con quién va a intentar ir hacia la independencia".

10:05. Maneiro considera una "falta de respeto" que Urkullu rechazara alcanzar un acuerdo con UPyD.

10:03. Maneiro dice que Urkullu no ha hecho nada desde que ganó las elecciones en octubre: "Han sido cinco meses perdidos, cinco meses sin alcanzar un solo acuerdo en ningún asunto relevante. Euskadi no puede esperar, el desempleo sigue creciendo".

10:01. El parlamentario de UPyD reprocha al lehendakari que el Gobierno Vasco "está paralizado, solo y sin apoyos; los ciudadanos quieren certidumbres, y no vacío institucional".

09:58. Termina Urkullu sin haber presentado propuestas concretas, turno para Gorka Maneiro (UPyD).

09:55. Urkullu reitera su propuesta de acuerdo y asegura que con el Plan de Empleo del Gobierno Vasco "lograremos dejar atrás la recesión y empezaremos a crecer el próximo año". "Cuanto antes acordemos la inversión en reactivación, antes la haremos efectiva y antes volveremos a la creación de empleo".

09:43. El lehendakari explica que su grupo promoverá la creación de una ponencia sobre el autogobierno, para que elabore un "texto articulado" y que posteriormente "sea sometido a referendo".

09:52. Cita el autogobierno: "Seguiremos reivindicado las transferencias pendientes; ahora bien, por encima de todo queremos proponer un nuevo sistema de autohgobierno para dar respuesta a los retos del Siglo XXI".

09:50. Tras el fin de la violencia de ETA, el Gobierno Vasco trabajará por una "paz justa y memoria, con iniciativas inspiradas en la clarificación del pasado, la normalización social en el presente y la convivencia en el futuro".

09:48. Sobre la Ertzaintza, Urkullu aboga por convertirla en una Policía integral con mayor "cercanía y proximidad a las personas, adaptándonos a la nueva realidad".

09:45. El jefe del Ejecutivo vasco detalla los principios del Plan de Reactivación Económica: inversión pública en infraestructuras, la industrialización, el desarrollo energético, la innovación y las ciencias aplicadas y la internacionalización, entre otros.

09:41. Urkullu explica que la actuación del Gobierno Vasco esta legislatura tendrá tres ejes: el crecimiento económico, la paz y la convivencia y la consecución de un nuevo estatus jurídico para Euskadi.

09:37. Urkullu prevé 16 proyectos de ley, más otros dos en tramitación que han sido presentados por los grupos parlamentarios y que "el Gobierno hace suyos".

09:33. Habla Iñigo Urkullu. Comienza su intervención desglosando el programa de gobierno. Después explicará su propuesta de acuerdo.

09:32. Comienza la sesión en el Parlamento Vasco. El lehendakari presentará su propuesta "de estabilidad y de país" lanzada a PSE-EE y PP. La oferta no ha sido formulada a EH Bildu y UPyD, al considerar Iñigo Urkullu que las diferencias son insalvables.