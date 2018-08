Política

Discurso en el Forum Europa

Urkullu ofrece 'un pacto de país y de estabilidad' a PSE-EE y PP

Redacción

29/04/2013

El lehendakari rechaza buscar un pacto con EH Bildu y UPyD, al considerar que las diferencias son insalvables.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ofrecido al PSE-EE y al PP alcanzar un "pacto de país y de estabilidad", pero ha señalado que el Gobierno Vasco no se parará por el "bloqueo" que han creado los partidos de la oposición.

Durante un desayuno informativo de la tribuna Forum Europa, celebrado en Bilbao, el jefe del Ejecutivo vasco se ha comprometido "como lehendakari" a buscar un "pacto de país y de estabilidad" con el PSE-EE y el PP, ya que con EH Bildu las diferencias son insalvables en cuanto al modelo "social y económico" y con UPyD, en cuanto al autogobierno vasco.

Urkullu ha afirmado que "perseverará" en la búsqueda de acuerdos pese al "frente del bloqueo de la oposición", y ha dicho asumir "con sinceridad y franqueza" que no ha logrado el acuerdo sobre los presupuestos vascos 2013. A su juicio, "no se termina de ver la línea de salida a la crisis y el problema se agrava, porque no acabamos de afrontar la realidad con realismo".

Según ha precisado, el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha intentado un respaldo a sus Cuentas "con dedicación y esfuerzo, con sinceridad y franqueza". A su juicio, la "conclusión" es que las fuerzas políticas "no han sido capaces de asumir el realismo". "No hemos conseguido el acuerdo y la estabilidad, porque el acuerdo es cosa de dos. No hemos sido capaces de romper el bloqueo de la oposición", ha indicado.

Urkullu ha apelado a lo que ha denominado de "espíritu de Bermeo", que responde a "los más necesitados" y ha manifestado que en Bruselas ha reforzado su convicción de que "el futuro de Euskadi es Europa y el euro, en una Europa madre de los derechos sociales".

Plan de Paz y Convivencia para junio

Por otra parte, Urkullu ha anunciado que el próximo mes de junio presentará a la sociedad vasca el nuevo "Plan de paz, Derechos Humanos y Convivencia" elaborado por el Gobierno Vasco, que vendrá acompañado de la propuesta de Instituto de la Memoria y la Convivencia.

El lehendakari ha explicado asimismo que, durante su encuentro con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le entregó una propuesta "detallada" para proceder a la "adecuación en fases" de la política penitenciaria "a la nueva realidad".

Además, ha insistido en que seguirá "trabajando" para encontrar en el presidente del Gobierno central la "respuesta adecuada" a su propuesta para trabajar "en el ámbito de la paz y la convivencia".

El texto entregado a Rajoy, que incluye sus reflexiones sobre "las posibilidades de trabajar en el ámbito de la paz y la convivencia", no ha encontrado, "respuesta deseada", aunque, según ha dicho, la "seguirá trabajando".

"El Bilbao Basket no es un privilegiado"

En cuanto al 'rescate' que la Diputación de Bizkaia ha concendido al Bilbao Basket, Urkullu ha respaldado la actuación de la institución foral, ya que, a su juicio, "ha actuado con absoluto fundamento", y ha rechazado que el club sea "un privilegiado".

La Diputación ha concedido una aportación de 5,2 millones de euros de las arcas forales al equipo de baloncesto para evitar su desaparición. De ese dinero, el club solo recibirá 1,5 millones líquidos, y el resto, 3,7 millones, se dedicará a cancelar la deuda que tiene con la Hacienda vizcaína.

Urkullu ha recordado que la Diputación tenía un convenio con el club para los años 2013-2016, de manera que lo que ha hecho es "cumplir su compromiso, con la exigencia a los gestores del Bilbao Basket de que tienen que cambiar sus modelos de gestión y de que tienen que orientar su futuro por su cuenta", porque no habrá más ayudas públicas en los próximos años.