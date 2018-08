Política

Cumbre sobre consulta catalana

El PSC no participará si la consulta no se desliga de la independencia

Redacción

07/05/2013

"Estamos profundamente decepcionados y preocupados tras esta cumbre porque para el Govern la consulta no es un principio democrático, sino un instrumento para la independencia", ha dicho Pere Navarro.

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha dado hoy a entender que su partido difícilmente participará en el "Pacto nacional por el derecho a decidir" ya que éste no se plantea de manera "neutral", sino que se vincula con la independencia, una opción que los socialistas rechazan frontalmente.

"Todo lo que hemos conocido hoy nos indica que no podemos estar -en el pacto por la consulta-. Estamos profundamente decepcionados y preocupados tras esta cumbre porque para el Govern la consulta no es un principio democrático, sino un instrumento para la independencia", ha dicho Navarro en un tono que él mismo ha definido como "duro".

En rueda de prensa tras la reunión de los partidos catalanes que apoyan la consulta, el líder del PSC ha dicho que su formación seguramente no estará en el pacto que quiere impulsar el Govern ya que en este momento "no se dan las condiciones" que piden los socialistas, que pasan por que el derecho a decidir se separe del objetivo de la independencia y que se dejen de construir las llamadas "estructuras de Estado".

Carta de Chacón

Navarro ha dejado claro que en la contundencia de las declaraciones que ha efectuado tras la cumbre no ha influido en ningún caso que hoy la exministra Carme Chacón haya publicado una carta en varios medios donde le reclamaba que no participara en el pacto por la consulta y se situara "enfrente" de Mas y no a su lado.

Cumbre sobre el derecho a decidir celebrada en el Palau de la Generalitat de Cataluña. EFE

"Ni Chacón ni Rubalcaba están a favor de la consulta, pero el PSC sí. Sin embargo hay una cosa que nos une a los tres, que es que ninguno de los tres queremos que Cataluña se separe del resto de España", ha subrayado.

No obstante sí ha evidenciado su malestar por el momento y la forma en que Chacón ha reiterado su oposición a la consulta al asegurar que una misiva en dos diarios "no es la mejor manera de recibir sugerencias".

Hoja de ruta

Los partidos participantes en la cumbre sobre el derecho a decidir celebrada en el Palau de la Generalitat de Cataluña se han emplazado a estudiar un documento u hoja de ruta que fija los objetivos y composición del futuro Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que servirá junto con la sociedad civil catalana para preparar una consulta de autodeterminación.

Así lo ha avanzado este lunes el líder parlamentario de CiU, Jordi Turull, que ha sido el primero en comparecer en rueda de prensa tras la reunión, que ha durado dos horas.

Llegada de los representantes políticos a la reunión. EFE

El documento, presentado por el presidente catalán, Artur Mas, y que ha sido analizado por los partidos presentes en la cumbre (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP), "no es de mínimos", según Turull, quien cree que los socialistas catalanes "no podrán decir que 'no' al proceso".

Poco después, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha manifestado su satisfacción por el resultado de la cumbre por el derecho a decidir y ha agradecido al PSC que no se haya descolgado del proceso "tras la embestida" de Carme Chacón.

"Veo positiva la posición del líder del PSC, Pere Navarro, en la cumbre, no lo tenía fácil después de la carta de Carme Chacón", ha expresado. Homs ha querido quitar hierro a las declaraciones del líder socialista al afirmar que, pese a los "matices", en la "reunión se ha hecho evidente que se mantiene una mayoría muy sólida a favor de la consulta".