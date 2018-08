Política

Caso Caja Navarra

José Antonio Asiáin respalda la investigación sobre supuesto chantaje

Redacción

16/05/2013

El expresidente de la CAN ha declarado hoy como testigo en Pamplona y a la entrada del Palacio de Justicia ha dicho que la investigación está enfocado perfectamente.

El expresidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiáin, ha declarado este jueves durante una hora y media ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, por el intento de chantaje que denunció y en el que está imputado el exdiputado del PP Santiago Cervera. Asiáin ha respaldado el enfoque y desarrollo de la investigación judicial.

Asiáin ha acudido sobre las 08.45 horas al Palacio de Justicia, a cuyas puertas ha señalado a los periodistas que la investigación judicial y policial del caso se está "enfocando perfectamente", y ha avanzado su esperanza de que ello "permita que se descubra la verdad". "Estoy citado como testigo en el procedimiento derivado de la denuncia que presenté en su día para posibilitar que la Guardia Civil pudiera identificar y poner a disposición de la Justicia a la persona que resultara ser autora del chantaje del que yo había sido víctima", ha explicado.

Tras advertir de que en este procedimiento penal le corresponde el papel de acusación particular, ha señalado que como tal su actuación "ha sido y seguirá siendo la de realizar todo lo necesario para que se descubra al autor del delito que denuncié en su día", por lo que ha avanzado que va a prestar "toda la colaboración necesaria para que eso sea así".

En la declaración del expresidente de Caja Navarra han estado presentes, además de su abogado, el Ministerio Fiscal y los representantes de Santiago Cervera y de la asociación Kontuz.

Al final de esta declaración, el representante de Kontuz Javier Aiestaran ha señalado a los medios de comunicación que "no se ha aclarado nada" sobre el caso con el testimonio ofrecido por Asiáin.

"El juez está intentando encontrar quién es la persona que ha producido el chantaje y considera que para descubrir el chantaje no debe meterse a investigar los aspectos aledaños a dicho chantaje, cosa que tiene su lógica", ha afirmado. Así, ha indicado que el hecho de que el juez no esté investigando "aspectos aledaños" de este caso "no obsta para que en otros procedimientos se intente ver qué hay detrás de esa petición de 25.000 euros a Asiáin".

Al finalizar su declaración, José Antonio Asiáin ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación, y tampoco ha querido hacer valoraciones a los periodistas el abogado de Cervera.

Historia del supuesto chantaje

En diciembre pasado Asiáin denunción un supuesto intento de chantaje, cuando recibió un correo anónimo que le exigía el pago de 25.000 euros bajo la amenaza de hacer público que estaba facturando a CAN como abogado importantes cantidades de dinero, de las que también se beneficiaba su hijo.

Días después fue detenido por la Guardia Civil el entonces diputado del PP Santiago Cervera, cuando iba a recoger un sobre en el lugar de la muralla de Pamplona donde a Asiáin se le había conminado a dejar el dinero, una cita que Cervera atribuyó a una "trampa", ya que a él otro correo anónimo le había avisado de que en ese lugar le dejarían documentación sobre CAN.

Tras la imputación de Cervera, quien renunció entonces a su acta de diputado, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, ha llevado a cabo diversas diligencias para determinar el origen de ambos correos electrónicos y ha citado a ambos implicados.

Cabe recordar que hace un mes Santiago Cervera ya declaró como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona. El exdiputado sostiene la tesis de que ha sido víctima de una "trampa".