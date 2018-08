Política

Caso Caja Navarra

Santiago Cervera reitera ante el juez que fue objeto de una 'trampa'

Redacción

19/04/2013

El exdiputado del PP ha estado más de tres horas declarando ante el juez por el caso Caja Navarra. El abogado sostiene que se está demostrando 'poco a poco' lo que dice su defendido.

El exdiputado del PP Santiago Cervera ha acudido este viernes, al Palacio de Justicia para declarar por el caso Caja Navarra y ha reiterado que fue objeto de una "trampa". Cervera ha declarado durante unas tres horas y cuarto ante el juez Fermín Otamendi, quien el pasado 14 de diciembre decidió imputarle por el supuesto intento de chantaje al expresidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain. El abogado de Cervera, Sergio Gómez, por su parte ha manifestado que "poco a poco se está demostrando que fue objeto de una trampa".

A la salida del juzgado, Sergio Gómez, ha añadido que "se sigue avanzando en algunas pruebas, más allá de las testificales, que ha pedido su señoría".

Por su parte, el abogado del expresidente de la CAN Asiáin se ha mostrado ante los periodistas "convencido" de que la línea de investigación que se sigue es la "correcta".

Cervera ha sido citado a las 09:00 horas a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi. En declaraciones a los periodistas a su llegado al Palacio de Justicia, Cervera ha avanzado que iba a "ratificar" la declaración voluntaria que realizó cuando fue detenido y a aportar todos los datos y detalles que le fueran requeridos por el juez, la fiscalía y las partes.

Tras precisar que no va a hacer otras declaraciones sobre la instrucción del caso, ha dicho igualmente que no va a "hablar más sobre Caja Navarra", si bien ha considerado "muy triste lo que está pasando".

"Ese tema ya no es un asunto que requiera mi opinión, he decidido dejar la actividad política, y desde luego no voy a hablar absolutamente nada de lo que ocurra con los procedimientos que se llevan a cabo en relación con Caja Navarra ni sobre nada más de la política que tiene que ver con ese asunto. Es muy triste todo lo que está pasando pero no voy a volver a hablar de ello", ha indicado.

El exdiputado ha reconocido que lo que está viviendo tras su detención "no es fácil", al tiempo que indica que está "muy apoyado por las personas que me aprecian y me encuentro lo suficientemente bien". "Esto no es nada cómodo, nunca pensé que una situación fuese tan complicada de llevar en lo psicológico, pero intento salir adelante", manifiesta.

Chantaje

Según denunció el presidente de la entidad, José Antonio Asiáin, el 5 de diciembre recibió un correo anónimo que le exigía el pago de 25.000 euros bajo la amenaza de hacer público que estaba facturando como abogado importantes cantidades de dinero a Caja Navarra, de las que también se beneficiaba su hijo, una "acusación falsa", según el dirigente de la entidad financiera.

El exdiputado fue detenido por la Guardia Civil días después al ir a recoger supuestamente el sobre con la citada cantidad de dinero en efectivo, aunque en todo momento ha insistido en que él también ha sido objeto de "una trampa", tras haber recibido el 29 de noviembre otro correo electrónico en el que se le ofrecía información confidencial sobre Caja Navarra.