José María Aznar no descarta volver a la política

Redacción

22/05/2013

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha insinuado que no descarta volver a la política cuando se le ha preguntado hasta en dos ocasiones. Según ha insistido, va a cumplir con su "responsabilidad".

"Nunca he eludido mi responsabilidad, cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con toda sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello", ha declarado.

Sobresueldos

Por otro lado, Aznar ha negado este martes haber recibido sobresueldos durante su etapa política y asegura que no recibió más retribuciones que la de diputado y presidente del PP y del Gobierno. ''No he tenido ninguna otra retribución y creo que nadie ha tenido otra retribución'', ha asegurado Jose María Aznar, en una entrevista en Antena 3.

Preguntado por un posible comportamiento irregular en su partido, Aznar ha respondido que no ha tenido conocimiento de comportamiento irregular en el PP. ''Estoy convencido de que las cuentas del PP son las legales y declaradas ante el Tribunal de Cuentas", ha dicho.

''Los únicos sobres que yo he conocido son los sobres que entraban de fondos reservados en la Moncloa'', ha dicho Aznar, en refrencia al Gobierno del PSOE. El expresidente ha hablado de una "caja con 300.000 pesetas para gastos que se reponían cuando se agotaba''. ''No sé en qué se consumían, pero se terminó cuando yo llegué. No he conocido más sobres'', ha dicho Aznar.

Asimismo, el expresidente del Gobierno asegura que ''no tiene problema'' en mostrar sus cuentas. ''Las declaraciones son confidenciales. Pero no tengo ningún problema en explicar mis declaraciones ni mi patrimonio. No he recibido ninguna otra retribución'', ha añadido.

Información de El País sobre la boda de su hija

En relación a la información publicada esta martes por el diario El País sobre la vinculación de la boda de su hija con la trama Gürtel, Aznar ha asegurado que es ''una mala información''. "Es bastante normal que los invitados hagan regalos a los novios", ha dicho Aznar, quien también ha asegurado que ''era un invitado personal, y nadie conocía otras actividades''.

"Cómo se puede decir que recibieron regalos de una red criminal y delictiva", se ha preguntado el presidente de honor del PP, que ha cargado contra el diario de Prisa, al que ha reprochado su "animadversión" y "odio" hacia su persona.

''El Grupo Prisa me distingue con su odio desde hace muchos años. Como no pueden destruir hechos, intentan destruir el honor de una familia. Pero pinchan en hueso. No lograrán sus objetivos'', ha dicho el expresidente. "Pero quien lo dice, además, es un medio en una situación casi de bancarrota. Lo que más me preocupa es que ese grupo pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas por infamias", ha concluido.