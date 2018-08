Política

Sesión de control al Gobierno

Montoro tacha de error la atribución de las fincas a la infanta

Redacción

19/06/2013

El minstro de Hacienda y Administraciones Públicas ha pedido que no se vean "fantasmas volando todo el día" ni se especule con este caso.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que hubo un error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la infanta Cristina y ha pedido que no se vean "fantasmas volando todo el día" ni se especule con este caso.

Montoro se ha pronunciado en los pasillos del Congreso sobre la polémica surgida después de que se adjudicara por error a la infanta Cristina la venta de unas fincas, en el marco de la instrucción del caso Nóos.

"Es sencillamente y simplemente un error del proceso administrativo", ha asegurado Montoro, quien ha descartado que los datos se hayan podido "cambiar" durante su envío al juez porque el convenio que tiene la Agencia Tributaria con el Poder Judicial lo impide.

No obstante, ha ordenado una investigación en la Agencia Tributaria para esclarecer lo ocurrido, aunque, por el momento, ha reconocido que no está en condiciones de dar una explicación sobre sus causas. "Tenemos que esperar al resultado de esta investigación que es la que determinará el resultado de ese error", ha admitido Montoro, que ha pedido que no se vean "fantasmas volando todo el día" ni se especule con este caso.

Por otra parte, ha pedido hoy disculpas a la Casa Real por el error "lamentable" por el que se ha atribuido a la infanta Cristina la venta de trece fincas, aunque ha precisado que eso no perjudica la calidad del proceso judicial.

El titular de Hacienda ha insistido en que se ha tratado de un error meramente administrativo derivado de la numeración del DNI y ha precisado que, en cualquier caso, no tendrá consecuencias en el proceso judicial.

Tras defender el trabajo de los funcionarios de la Agencia Tributaria, "una de las más eficientes del mundo", ha recordado que Hacienda tramita cada año millones de datos tributarios y que este error ha tenido más trascendencia porque afecta a un miembro de la Familia Real. "Lo que es de todo punto inadmisible es que se utilice en clave política", ha criticado Montoro, que ha pedido responsabilidad a los grupos políticos para no utilizar un error administrativo, ni emplearlo para descalificar la labor de Hacienda.