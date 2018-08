Política

El PNV, dispuesto a aplazar la ponencia sólo si sirve para mantenerla

06/09/2013

"No pasa nada porque haya un aplazamiento, pero no puede ser la antesala de querer echar la persiana", ha indicado Ortuzar, en referencia a la petición de los socialistas.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado dispuesto a aplazar la reunión del próximo viernes de la Ponencia de Paz del Parlamento Vasco, como ha pedido el PSE-EE, sólo si es para mantenerla, no para "finiquitarla".

"No pasa nada porque haya un aplazamiento, pero no puede ser la antesala de querer echar la persiana a la ponencia. Si hay que aplazar para esperar a algo o asentar las bases de la ponencia con mayor firmeza, perfecto, pero tiene que ser para mantener la ponencia, no para finiquitarla", ha declarado Ortuzar.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha señalado que le parece "bien" que el PSE-EE "eleve el grado de exigencia" hacia la izquierda abertzale, "pero dentro de la ponencia", en la que no participan ni PP ni UPyD.

"Entendemos -ha dicho- un nivel de exigencia por su parte a Sortu para que clarifique su posición" y acepte el "suelo ético", pactado en la pasada legislatura por el resto de los partidos, "con la boca grande, no con la boca pequeña y con subterfugios".