Baketik pide que el Plan mantenga la igualdad entre todas las víctimas

Redacción

17/09/2013

El centro Baketik ha solicitado hoy al Gobierno Vasco que mantenga en su Plan para la Paz y la Convivencia 2013-16 una serie de bases éticas "irrenunciables" como "el principio de igualdad y no discriminación entre las víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

Esta es una de las aportaciones realizadas por el centro de estudios para la paz Baketik al Plan de Convivencia del Ejecutivo autonómico, que han sido presentadas hoy en Donostia-San Sebastián por sus miembros Peio Sarasua, Iker Usón y Marina Goikoetxea.

Durante su intervención, Usón ha dicho que este plan resulta "globalmente positivo", aunque puede "mejorarse con la introducción de aportaciones de sensibilidades plurales".

No obstante, ha aclarado que la aportación de Baketik a esta iniciativa "no se dirige tanto a lo que debe cambiar sino más bien a lo que no debe modificarse".

Universalidad

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de mantener en el plan "el principio de universalidad aplicado a la memoria crítica de las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en las últimas décadas, sin excluir ni minimizar ninguna", además del principio de "conciliación de la convivencia social como valor superior de un sistema democrático".

Ha defendido asimismo "una revisión crítica, severa y rigurosa del pasado", cuyo punto de partida sea "el reconocimiento expreso de la injusticia de la violencia y del sufrimiento causado a sus víctimas".