Política

Caso 'Faisán'

El fiscal mantiene su petición para Pamiés y Ballesteros

Redacción

19/09/2013

Acusa a ambos de un delito de colaboración con banda armada, además de relevación de secretos. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El fiscal Carlos Bautista ha mantenido el delito de colaboración con ETA, como alternativo al de revelación de secretos, para el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el exinspector de Álava, José María Ballesteros, por el supuesto 'chivatazo' dado a ETA en 2006 en el bar Faisán de Irún.

En el último día del juicio que se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia Nacional, el fiscal ha confirmado su petición de 2 años de cárcel para Pamiés y 1,5 para Ballesteros por revelación de secretos y, alternativamente, 5 años por colaboración con banda armada por el 'soplo' que supuestamente dieron al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, el 4 de mayo de 2006.

La Fiscalía también reclama la inhabilitación absoluta para ambos mandos policiales por un periodo de 11 años y una multa.

Las acusaciones del caso han elevado asimismo a definitivas sus escritos y no han modificado, por tanto, las penas pedidas inicialmente, que van de los 8 años y medio a 10 para Pamiés, y de los 7 años y medio a 9 para Ballesteros.

A diferencia de la Fiscalía, que plantea penas alternativas si son condenados por uno u otro delito, las acusaciones consideran que se les debe imponer una pena única por los dos delitos. Las defensas de los policías han reclamado su libre absolución.

Audio de la conversación entre Elosua y su yerno

La cuarta jornada del juicio del 'caso Faisán' ha arrancado con la audición de la conversación pinchada por la Policía de Elosua con su yerno, en la que le relata la llamada del 'chivatazo' que tiró por tierra una operación contra el aparato de extorsión de la banda en 2006.

En la grabación -en la que se escuchaba el sonido saturado, mucho ruido de fondo y algunas interferencias- se han oído las palabras de Elosua hablando del chivatazo que, según las acusaciones, le había dado minutos antes por teléfono Pamies a través de Ballesteros, quien le entregó el móvil en el interior del local.

En la conversación telefónica, la voz anónima informó a Elosua que iba a haber una operación y se iba a detener al presunto miembro de ETA, Cau Aldanur, con quien ese día tenía previsto reunirse en el bar para entregarle dinero procedente de una extorsión.

Al recibir la llamada, Elosua decidió no esperar a que Aldanur, que vivía en Francia, acudiera a su bar a recoger el dinero como acostumbraba a hacer, sino que se trasladó en coche con su yerno. Es la conversación entre ambos en los trayectos de ida y vuelta la que grabó la Policía y desveló el 'chivatazo'.

Esta conversación enmarca el soplo en el proceso de negociación del Gobierno con ETA en marcha en ese momento, ya que Elosua relata a su yerno que la persona que le dio el 'chivatazo' le dijo que era "por la situación política actual" y apuntó: "No vas a decir que te he llamado para fastidiar todo el proceso. No vamos a hacer un zipi zape".

Después de la audición, de una hora de duración, se ha visionado el vídeo grabado por la Policía en el que se ve a Ballesteros entrando y saliendo del bar cuando se produjo la filtración y se ha dado por concluida la fase de prueba del juicio, tras lo que las partes deberán defender sus escritos de acusación y defensa.