Egibar liga el 'nuevo estatus' al reconocimiento del derecho a decidir

Redacción

19/09/2013

En su intervención Egibar ha afirmado que el PNV lleva 35 años trabajando por la "vía vasca" sin recurrir a la violencia.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha ligado el "nuevo estatus" que ha planteado el lehendakari con el reconocimiento de Euskadi como "sujeto político" y del derecho a decidir. Egibar ha recordado a EH Bildu que la formación jeltzale lleva 35 años trabajando por la "vía vasca" utilizando exclusivamente medios políticos y democráticos, y respetando las libertades.

El dirigente nacionalista ha explicado que la posición del PNV sobre el futuro del autogobierno vasco está explicitada en el programa electoral con el que los jeltzales concurrieron a las elecciones autonómicas, y ha indicado que su objetivo será siempre ir "más allá" del marco estatutario y conseguir el reconocimiento de Euskadi como "sujeto político" y su "capacidad de decisión".

"La postura de PSE y PP es diferente e incluso opuesta", ha argumentado, ya que defienden que el marco político debe situarse "por debajo del marco legal vigente", ya que el Estatuto sigue sin cumplirse. Egibar ha puesto el ejemplo el bloqueo de la transferencia de la Seguridad Social que "supone más que el presupuesto del Gobierno. Veremos si se constituye la ponencia y qué da de sí".

Para el portavoz del PNV la izquierda abertzale y EH Bildu no tienen "por escrito" su propuesta para reformar el marco político y, en consecuencia, se desconoce su posición. Ahora, ha dicho, lanzan la iniciativa de la "vía vasca" cuando el PNV lleva 35 años trabajando en la vía vasca "respetando a las personas y utilizando sólo vías políticas y democráticas". "¿En qué han andado ustedes estos años?", ha preguntado.

Pacto fiscal

Egibar ha asegurado que el lehendakari intentó fraguar acuerdos desde el inicio de la legislatura e incluso de la sesión de investidura y la formación del nuevo Gobierno Vasco, y ha preguntado las razones que entonces impidieron el pacto y ahora lo propician. "El acuerdo entre PNV y PSE, es bueno. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace seis o nueve meses?", ha preguntado.

En este sentido, ha dicho que el pacto fiscal entre PNV y PSE da estabilidad a las instituciones y "crea confianza", algo que es "motor de la economía" y no se puede lograr de la mano de la marca España, que incluso los propios empresarios españoles, ha dicho, "ven como una carga". Ha reconocido que es un pacto "de mínimos" y que para "materializarlo" en las Juntas Generales será necesario el apoyo de más grupos políticos, por lo que la negociación en torno al mismo sigue abierta.

Paz

Egibar ha sostenido que todos los grupos coinciden en "la injusticia de la violencia" y eso se trata de "un buen punto de partida", y ha considerado clave aplicar los mismos principios de verdad, justicia, reparación y asunción de responsabilidad a todas las vulneraciones de derechos humanos. "Cada conculcación tiene un responsable. Explicaciones las que se quieran, pero ninguna justificación".

"Las victorias electorales no ocultan el fracaso de la violencia ni las responsabilidades de su ejercicio. La espuma de la victoria no nos va a hacer dormirnos en la amnesia del olvido. Todos somos personas, pero tenemos vinculaciones, relaciones sociales. No se pueden ocultar responsabilidad y no se puede construir el futuro de la mano de la humillación", ha señalado.