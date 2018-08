Política

Último comunicado de ETA

La mayoría de los partidos vascos piden pasos hacia el desarme de ETA

Redacción

28/09/2013

PNV, PSE-EE, PP y UPyD piden la desaparición y desarme de la ETA. EH Bildu, por su parte, considera que la organización armada "tiende la mano para la paz" y muestra su voluntad de "dar pasos".

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha señalado hoy que situaría el último comunicado de ETA, en el que la organización armada pone en valor su trayectoria, en "el proceso necesario de desaparición y disolución" de la banda.



Egibar, que ha indicado que ya tendría que haberse producido la disolución de ETA, se ha referido a la parte del comunicado en la que la afirma respetar que otros no compartan su lectura de los hechos. "Precisamente si algo ha caracterizado la vida de ETA en su actividad violenta ha sido que no ha respetado no ya la palabra, sino la vida de las personas", ha indicado el portavoz del PNV.



El parlamentario de EH Bildu Juanjo Agirrezabala, ha considerado que ETA en su último comunicado "tiende la mano para la paz, para el desarme", y manifiesta su voluntad de "seguir dando pasos".

Asimismo, el político abertzale ha afirmado que ETA lleva "largo tiempo tendiendo la mano a los Estados para que entren en el camino de la paz", sin respuesta.



El secretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, por su parte, ha considerado que el último comunicado de ETA, en el que la organización justifica su trayectoria, "pone en un brete" a EH

Bildu al dar "la impresión" de que "quiere tutelar" a la coalición.



Prieto ha afirmado que de ETA sólo cabe esperar "su disolución, su desarme", y ha demandado que "pague por los daños causados quien tenga cuentas pendientes con la Justicia".



El parlamentario del PP Antón Damborenea ha señalado hoy que ETA, "justifica el asesinato y el terrorismo" y ha evidenciado que en el texto no habla de "desaparecer" ni de entrega de armas.



Por último, el parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, ha considerado hoy "pura basura" el último comunicado en el que ETA "resume su miserable trayectoria" y ha señalado que la organización armada "está viva, amenazante", a "la espera de acontecimientos".