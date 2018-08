Política

Eguiguren aboga por un gobierno entre el PSE y la izquierda abertzale

Redacción

29/09/2013

Jesús Egiguren, en una entrevista que hoy publica El Correo, ha afirmado que Euskadi "ha cambiado" y ha abogado por poner las bases para un posible gobierno entre su partido y la izquierda abertzale.

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha afirmado que no ve hoy un posible gobierno entre su partido y la izquierda abertzale, pero ha abogado por "poner las bases para trabajar en esa dirección".



En una entrevista que hoy publica el diario El Correo, Eguiguren ha puesto de manifiesto que Euskadi "ha cambiado" y ha apostado por que "las cuatro grandes fuerzas (PNV, PSE, PP e izquierda abertzale) hagan juego".



Sobre el final de la violencia, el presidente del PSE-EE ha afirmado que la paz es "lo que tenemos" ya. Según ha evidenciado, la paz "no trae la felicidad ni la riqueza. Es que no te maten, que no te insulten".



En su opinión, "hay que hablar menos de paz y reconciliación como tareas pendientes y hablar de las que realmente sí lo son: para unos los presos y para otros las víctimas, las víctimas olvidadas que hay en Euskadi y que son miles".



Asimismo, Eguiguren ha considerado que existe una estrategia en el PP "para dar la sensación de que el problema vasco se ha agravado".



Ante el descuelgue del PSE-EE en la ponencia de paz del Parlamento Vasco precisamente por la no aceptación de EH Bildu de un "suelo ético" compartido, Eguiguren ha señalado que, "como decía Tarradellas, estar ausente es siempre un error".



El dirigente socialista se ha mostrado convencido de que "ETA no volverá" y ha considerado que la organización armada "tiene voluntad de seguir como organización durante un tiempo aunque no actúe".