Política

Operación policial

18 detenidos en la operación policial contra Herrira

IKER GÓMEZ | EITB.COM

30/09/2013

El ministro del Interior ha calificado a Herrira de "tentáculo de ETA". La Guardia Civil ha irrumpido en las sedes de Herrira en Hernani, Bilbao y Pamplona, en una operación ordenada por la AN.

La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en las sedes de Herrira en Hernani, Bilbao e Iruñea y ha practicado 18 detenciones. Según ha informado el Ministerio del Interior, los detenidos pertenecen a la "cúpula dirigente" de Herrira y son los siguientes: Amaia Esnal, Nagore García, Eneko Ibarguren, Jesús María Aldunberri, Ekain Zubizarreta y José Manuel Ugartemendia en Gipuzkoa; Roberto Noval, Beñat Zarrabeitia, Ibon Meñika, José Antonio Fernández y Oscar Sánchez en Bizkaia; Gorka González y Ane Zelaia en Araba y Jon Garai, Francisco Javier Balda, Sergio Labayen, Imanol Carrera y Eneko Villegas en Navarra.

La mayor parte de las detenciones (10) se han producido en la sede de Herrira de Hernani a las diez de la mañana. Los agentes de la Guardia Civil han irrumpido en el local cuando los dirigentes de Herrira estaban celebrando una de sus reuniones habituales. Los arrestos se han desarrollado con mandato de la Audiencia Nacional en el marco de una investigación en la que se trata de determinar si Herrira, constituida el pasado año, es una continuación de los grupos ilegalizados Gestoras pro Amnistía y Askatasuna.

'Organización legal de ETA'

En un comunicado, Interior asegura que, desde la creación de Herrira, "ETA disponía nuevamente de una organización legal" que ocuparía "el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistia y Askatasuna para continuar así manteniendo el control y la cohesión de sus presos".

El Gobierno afirma, además, que en los recibimientos a los presos que salen de la cárcel "se enaltece y justifica la figura de los presos de ETA que no se arrepienten de sus crímenes" y añade que era Herrira quien decidía "a qué presos se les realiza un acto de homenaje a su salida de la cárcel y a quienes no, dependiendo de su pertenencia o no al colectivo de presos de ETA (EPPK)".

Precintar sedes y cuentas bancarias

Además de los arrestos, el juez Eloy Velasco ha ordenado precintar las cuatro sedes de Herrira y cerrar 38 páginas web, 32 perfiles en Twitter y 125 en Facebook, según ha informado Interior en una nota. También ha reclamado el bloqueo de sus cuentas bancarias. La operación se ha desarrollado de forma simultánea en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Navarra.

'Un tentáculo de ETA'

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado a Herrira de "tentáculo de ETA". En declaraciones a los periodistas, ha señalado que el Gobierno "no va a negociar con ETA" y que va a seguir actuando "hasta que se disuelva".

"El Estado de derecho no está en suspenso y el Gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA. No basta con el cese definitivo de su actividad terrorista, sino que al cese de su actividad terrorista debe seguir la disolución", ha agregado el ministro.

Registros

Una representación del grupo parlamentario EH Bildu, encabezada por su portavoz, Laura Mintegi, se ha acercado a la sede de Herrira en Gasteiz. En las cercanías de la sede se han concentrado cerca de medio centenar de personas con una pancarta en la que se lee "Presoak etxera" (Los presos a casa). Los ertzainas han pedido que se identificase la persona responsable de la concentración, lo que ha originado algunos momentos de tensión, aunque sin que haya habido incidentes.

En Bilbao, la Guardia Civil se ha incautado de material en la sede de Herrira. Hasta allí se han acercado la abogada Jone Goirizelaia y el senador de Amaiur Iñaki Goioaga. Antes de proceder al registro del local de Bilbao, los efectivos de la Guardia Civil han tirado con un mazo, por error, la puerta de la sede de EA.

Protestas

Como respuesta a los arrestos, por la tarde se han llevado a cabo varias concentraciones de repulsa: En la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao, frente a la sede de Herrira, a las 20:00 horas, en la Plaza Nueva de Hernani, a la misma hora, frente a la sede del PP en Pamplona y en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz a partir de las 19:30 horas. En Baiona, la concentración se ha llevado a cabo a las 19:00 horas, frente al consulado de España.