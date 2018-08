Política

Consulta Cataluña

Mas contesta a Rajoy que la 'mayor grandeza es escuchar al pueblo'

Redacción

30/09/2013

En opinión del presidente de la Generalitat "la reacción de la UE a la independencia de Cataluña no será expulsar a 7 millones de europeos".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha dicho hoy en Bruselas al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "en democracia, el gesto de grandeza más grande es escuchar bien a la gente y dejarla votar". Mas también se ha referido a la reacción de la Unión Europea a la posible independencia de Cataluña.

Artur Mas ha viajado a Bruselas para explicar el proceso soberanista de Cataluña. Durante su intervención ante los medios de comunicación, Mas se ha referido a las declaraciones realizadas por Mariano Rajoy en el que pedía a Mas que rectificase con un "gesto de grandeza" sobre su voluntad de realizar una consulta sobre el futuro de Cataluña.

"Al señor Rajoy le pido no que declare ni acepte la independencia, solo que nos deje votar nuestro futuro con nuestro país", ha declarado Mas. Ha agregado que él hace "todo lo posible por mantener abierto el diálogo" con Madrid y considera que Rajoy hace lo propio "por su buen talante". "Lo que ocurre es que el problema ya no se va a resolver si no es con una consulta específica", ha señalado.

Para Mas, en las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno hubo un "antes y después" tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que hoy ha calificado como "un hachazo". "A partir de ahí es cuando la mayoría de la sociedad catalana se da cuenta de que sus aspiraciones no tienen cabida", ha afirmado, y ha añadido que desde Madrid "se cierra siempre la puerta absolutamente" a sus propuestas.

Reacción de la UE

Artur Mas también se ha referido a la reacción de la Unión Europea ante la posible independencia de Cataluña. En opinión del presidente catalán, la reacción de la UE "no será expulsar a siete millones de europeos" y se ha mostrado convencido de que se encontrarán "soluciones políticas" para que Cataluña siga formando parte del club comunitario.

Mas ha reconocido que "puede ser que haya más preocupación" en la UE sobre la situación en Cataluña que hace un año. "Algunas declaraciones invitan a pensar eso, aunque a mí no me lo han dicho", ha relatado. Pero a su juicio, comisarios como Joaquín Almunia o Michel Barnier mantienen posiciones "interesadas" al sostener que Cataluña quedará fuera de la UE si se independiza.

"Nosotros no deducimos que esta sea la doctrina definitiva de la UE, ni mucho menos", ha indicado el presidente de la Generalitat. Bruselas sólo dará su veredicto final cuando la situación se plantee -ha argumentado- ya que "no hay precedentes" para el caso de la independencia de un territorio de un Estado miembro. Además, "la Comisión dará su parecer, pero esto hay que resolverlo entre los Estados".

"La solución europea no será expulsar a siete millones y medio de europeos, seguro que no", ha subrayado Mas. "La UE no expulsará a europeos porque quieran tener un estatus diferente, y nosotros somos europeos, exactamente igual que los otros", ha indicado.

"Todo lo que está pasando en Cataluña, no lo hacemos pensando que tendremos un estatus diferente dentro de la UE, lo hacemos pensando que tendremos el mismo", ha insistido Mas.

Mas se ha reunido por la mañana con el comisario europeo de Trabajo, Laszlo Andor. Por la tarde, tiene previsto reunirse con el vicepresidente de la CE y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, y con el titular comunitario de Administración, Maros Sefkovic.