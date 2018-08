Política

Mas dice que Cataluña quiere a España pero no confía en el Estado

25/09/2013

Ha reiterado que mantiene la consulta en 2014, pero ha vuelto a plantear elecciones plebiscitarias si el Estado no permite llevarla a cabo la consulta. Promete que no habrá nuevos recortes.

El presidente catalán, Artur Mas, cree que "Cataluña siente afecto por España pero ya no confía en el Estado", una "percepción" que le anima a mantener su apuesta por celebrar una consulta soberanista en 2014, para lo que utilizará "todos los mecanismos democráticos y legales" a su alcance.

Mas ha hecho estas declaraciones al inicio del debate de Política General que ha arrancado esta tarde en el Parlamento catalán y que se prolongará hasta el próximo viernes. Durante su intervención, el presidente de la Generalitat ha arremetido contra la actitud que mantiene el Estado ante las demandas catalanas. ''Normalmente altivo y displicente con las cuestiones nacionales catalanas, casi siempre tan perdonavidas como ignorante, no tiene más remedio que constatar que tiene un problema", ha asegurado.

Reitera la apuesta por el diálogo y la negociación

Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha subrayado que aprovechará "cualquier resquicio de diálogo" con el Gobierno, aunque aún espera a que Mariano Rajoy dé "respuesta" a si "el Estado acepta una consulta en Cataluña para conocer la voluntad del pueblo catalán".

"Si se acepta este principio democrático y se da respuesta a la voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana, entonces habrá que negociar y acordar el marco legal para hacerlo posible", ha explicado Mas, que ha agregado que si esto no se acepta, "¿entonces qué se puede negociar?".

Confirma su hoja de ruta

Durante su intervención, Mas ha confirmado su hoja de ruta: celebrar la consulta en el año 2014, para lo que trabajará "incansablemente", tal como acordó con ERC, para concretar la fecha, el contenido de la consulta y el "marco o marcos legales" a utilizar en un "triple acuerdo" entre todas las formaciones políticas a favor del derecho a decidir.

Asimismo, ha puesto como tercer punto de esta hoja de ruta celebrar la consulta de forma acordada con el Estado, "o como mínimo en un marco de tolerancia y, por tanto, en ausencia de conflicto jurídico".

Vuelve a plantear las elecciones plebiscitarias



"Si a pesar de nuestra inequívoca voluntad de diálogo y de acuerdo ninguna negociación con el Estado es posible, estoy dispuesto a utilizar como president todos los instrumentos democráticos y legales a mi alcance para facilitar que el pueblo de Cataluña pueda decidir libremente su futuro como país, incluida la convocatoria de elecciones", ha argumentado Mas, que enseguida ha dicho que "no es el escenario que deseo ni es lo mejor", tal como ya dijo en otras ocasiones en relación a unas elecciones plebiscitarias.

No descarta elecciones anticipadas

En esta línea, Mas no ha descartado convocar elecciones anticipadas antes de 2016."Como saben la legislatura acaba el 2016, si no decido convocar elecciones anticipadas, como hice en el anterior mandato", ha apuntado.

''Cataluña ya no confía en el Estado''

Asimismo, el presidente catalán ha afirmado que "las minorías no pueden ni deben obstaculizar el camino que las mayorías han decidido emprender, siempre que este camino se exprese de forma democrática y pacífica", aunque el presidente catalán ha rechazado "expulsar" a las minorías del proceso.

En palabras de Mas, la sociedad catalana "no se conforma, no baja la cabeza, no se cruza de brazos". "El país está vivo, muy vivo. Y reacciona. Se moviliza. Está cansado de una relación con el Estado a la que no le ve futuro, en las condiciones actuales. A riesgo de equivocarme, les traslado mi percepción: Cataluña siente afecto por España, se la aprecia; pero ya no confía en el Estado español", ha concluido Mas.

Promete que no habrá nuevos recortes

Por otro lado, el presidente catalán ha asegurado que en 2014 "no habrá ni un euro de más pero tampoco de menos" en el gasto presupuestario de la administración catalana, por lo que no habrá nuevos recortes.

Artur Mas ha recordado que en tres años la Generalitat ha reducido un 20 % su presupuesto, pero, según Mas, el esfuerzo ha merecido la pena porque ha permitido asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Paga extra de los funcionarios

Mas ha recordado que la Generalitat aprobó a principios de legislatura el impuesto de depósitos sobre las entidades financieras, pocos días antes de que el Gobierno central "se apropiara" del mismo, por lo que la Generalitat "tiene derecho -ha dicho- a recibir una compensación".

"Si el año que viene se nos compensa por este impuesto, lo aplicaremos para restituir la paga extra que los trabajadores públicos de la Generalitat han perdido temporalmente", ha prometido.