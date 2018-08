Política

Operación contra Herrira

Garitano acusa al Gobierno del PP de causar sufrimiento en Euskadi

Redacción

01/10/2013

Martin Garitano ha realizado un llamamiento al PNV para, desde la responsabilidad,

"responder como pueblo" para "decidir el futuro de Euskal Herria".

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha afirmado que el Gobierno central está causando "sufrimiento" en Euskadi, que "va a la deriva" y tiene "miedo de que su España sea arruinada". En este contexto ha tendido la mano al PNV para "responder como pueblo" y construir la "vía vasca", de forma que, siendo "responsables", se responda "como pueblo" para "decidir el futuro de Euskal Herria".



En su discurso en el Pleno de Política General de Gipuzkoa, celebrado este martes en las Juntas, Garitano ha comenzado su intervención refiriéndose a la última operación policial de la Guardia Civil contra la plataforma de apoyo a los presos de ETA, Herrira, que se ha saldado con 18 detenidos, que ha enmarcado en los "intentos de arruinar los sueños de paz y de libertad de la ciudadanía de Euskal Herria".



Tras censurar esta "inaceptable" operación policial, ha denunciado que "la Guardia Civil, con armas en sus manos, están intentando romper familias", pero es "en vano" porque "han perdido, aunque no lo sepan, han chocado contra el muro de la ciudadanía de Euskal Herria". "Los vamos a arrojar de este país, no los queremos, no los necesitamos, vamos a construir este pueblo en paz y libertad", ha aseverado.



En este contexto, Garitano ha opinado que el Ejecutivo del PP "va a la deriva, está causando sufrimiento, pero está huyendo, va a la deriva". Tras enviar "un fuerte abrazo" a los 18 detenidos y sus

familias, ha señalado que "no es justo hacer sufrir tanto a este pueblo y su ciudadanía" y ha apuntado que "no es legítimo". En esta línea, ha responsabilizado de esta situación a PP y PSE-EE, que

"apoyan una estrategia de Estado para que este país no avance".



El diputado general ha afirmado que el PSE no es tan diferente al PP, puesto que también "defiende la democracia de la Guardia Civil, apoyan romper 18 familias, quieren ahogar este pueblo". A su juicio, ambos partidos "tienen miedo de que su España sea arruinada", pero los vascos tienen "derecho a ser un país y decidir nuestro futuro y a falta de razón provocan dolor y sufrimiento".



Llamamiento al PNV

Frente a ello, ha abogado por la construcción "entre todos" de la "vía vasca" y ha realizado un llamamiento "especial" al PNV para "ser responsables". "Pensemos en este pueblo, en los ciudadanos y

escuchemos" porque, "si pensamos y respondemos como pueblo, construiremos este país", ha aseverado.



En este sentido, ha extendido "la mano al PNV para construir juntos Gipuzkoa y Euskal Herria, aunque tengamos ideologías diferentes y muchas diferencias, dejando de lado partidismos".

"Tenemos que decidir el futuro de Euskal Herria entre los ciudadanos de Euskal Herria", ha concluido.

Confianza para colaborar entre fuerzas abertzales

El portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Markel Olano, ha dicho hoy que el gobierno foral de Bildu ha roto "la confianza mínima" para una colaboración entre las fuerzas abertzales con su actitud de "confrontación", que además cree que va a ser "la marca" de toda la legislatura.

Olano ha declarado que ve "con mucha envidia cómo han avanzado" los partidos soberanistas en Cataluña, pero ha descartado que su grupo pueda sumarse a una vía similar porque "Bildu ha derribado todos los puentes".

Críticas del PSE

La portavoz del PSE en las Juntas de Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha advertido al diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, de que si no rectifica su discurso y deja de señalar al PSE y sus militantes "como el enemigo a batir" se romperán "todos los puentes" con los socialistas guipuzcoanos.

Romero ha afirmado que ni Garitano, ni la izquierda abertzale, pueden dar a los socialistas "ninguna lección de comportamiento democrático". "No lo permitimos", ha añadido. La portavoz ha tachado la intervención del diputado general de "decepcionante, autocomplaciente, poco trabajada, irreal, de autobombo, pero sobre todo miserable".

Discurso "soporífero"

Por su parte, el portavoz del PP en las Juntas, Juan Carlos Cano, ha tachado de "soporífero" el discurso de Garitano que "está a lo que está". A su juicio, "realmente donde se siente cómodo" el diputado general es "hablando de Euskal Herria, de separación, de conflicto, de enemigos, de expulsar y de cuantos términos ha planteado en los cinco o diez minutos iniciales".

Cano ha advertido a Garitano que "120.000 votos no son escudo de la impunidad" y ha criticado que con el discurso del diputado general le ha parecido "volver a un oscuro pasado, cuando a asignado responsabilidades y decir que además de los responsables de lo que sucede son PP y PSE ha dicho que por encima de las siglas están la responsabilidad de las personas".