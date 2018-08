Política

La oposición exigirá hoy a Barcina que adelante las elecciones

03/10/2013

El Parlamento navarro inicia hoy el Debate sobre el Estado de la Comunidad, marcado por la crisis de gobernabilidad en el territorio.

Los grupos de la oposición, salvo el PPN, pedirán hoy a la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la convocatoria de elecciones anticipadas. Asimismo, también plantearán medidas para "generar empleo, activar la economía, y mejorar los servicios públicos".

Por su parte, UPN espera que con las propuestas que se aborden en el debate, que comienza hoy y termina mañana, se puedan "seguir encadenando meses con descenso del empleo".

Mientras, el PPN mantendrá su posición de rechazo a una convocatoria de elecciones anticipadas, ya que, a su juicio, "no es la mejor solución para dar respuesta a los ciudadanos".

Entrevistados ayer en Radio Euskadi, el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y parlamentario de Geroa Bai y presidente del PNV en Navarra, Manu Ayerdi, coincidieron en la necesidad de que haya un cambio en unas elecciones autonómicas.

No obstante, mientras Jiménez abogó porque sea la propia Barcina la que convoque elecciones anticipadas o se someta a una moción de confianza, Ayerdi no descartó que la oposición pueda recurrir a la moción de censura u otra iniciativa para no tener que esperar a 2015 para celebrar las elecciones.