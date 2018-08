Política

Barcina reta a la oposición a 'presentar una moción de censura'

03/10/2013

La presidenta de Navarra no convocará elecciones y pide a la oposición que deja de "torpedar" al Gobierno.

La presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, ha asegurado hoy en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que no va a defender una Navarra "idílica" pero ha pedido a la oposición que tampoco presenten un panorama "catastrofista".

Barcina ha afirmado que "la pretendida soledad política a la que la oposición parlamentaria quiere llevar al Gobierno" no se corresponde con el sentir ciudadano", que exige que "trabajemos en beneficio de Navarra".

La presidenta de Navarra ha indicado que no va a convocar elecciones porque "he sido elegida para cuatro años" y ha instado a la oposición a que, si quieren un cambio de Gobierno, "presenten una moción de censura, formen un tripartito o un cuatripartito y gobiernen". "Si no son capaces de consensuar una moción de censura, dejen de torpedear al Gobierno de Navarra".

Barcina ha hecho un nuevo ofrecimiento al PSN para llegar a acuerdos y ha subrayado que se resiste a creer que los socialistas vayan a "cruzar la línea roja del nacionalismo" en su política de pactos. "No tiro la toalla", ha destacado la presidenta, que ha aseverado que la voluntad de acuerdo de UPN no ha cambiado y "siempre estará ahí, a la espera de unir esfuerzos y fuerzas por Navarra

Una tasa de paro 'inaceptable'

En su intervención, la presidenta ha declarado que este debate se produce en "uno de los momentos más trascendentes" de la reciente historia de Navarra, con una tasa de paro "inaceptablemente alta" y un elevado endeudamiento.

Sin embargo, "son muchos los problemas que podemos desatascar si ejercemos nuestro autogobierno", ha destacado la presidenta, que ha valorado que Navarra haya encadenado siete meses consecutivos de descenso del paro.

En este sentido, ha dicho que se aprecian "tímidas señales esperanzadoras" en el contexto económico internacional y ha destacado que la creación de empleo será el eje prioritario de actuación del Ejecutivo. No obstante, ha señalado que "desgraciadamente los puestos de trabajo no se crean por decreto" y por ello es necesario "aligerar el coste de las administraciones para que quienes realmente crean empleo, los empresarios y autónomos, puedan desarrollar sus actividades con menos cargas fiscales".

La presidenta, quien ha abogado por aprovechar las "fortalezas" de la economía navarra, sobre todo su potente sector industrial y su positivo saldo comercial, ha anunciado entre otras medidas un plan de apoyo al emprendimiento y ha apostado por el diálogo social y la concertación con los agentes económicos. También ha destacado la calidad de la educación y la sanidad pública en Navarra.