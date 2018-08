Política

Propuesta nuevo estatus

Patxi López: 'La independencia es una ruina para Euskadi'

Redacción

05/10/2013

El secretario general del PSE asegura que la independencia "reproduce" el "problema de las identidades", que "reduce" la libertad y la igualdad de oportunidades y que es "un mal negocio".

El secretario general del PSE, Patxi López, ha afirmado que "la independencia es una ruina para Euskadi y sus ciudadanos", asegurando que "reproduce" el "problema de las identidades", que "reduce" la libertad y la igualdad de oportunidades" y que es "un mal negocio"



López ha intervenido en el Foro Donostia organizado por los socialistas guipuzcoanos, donde, bajo el título "Tres territorios, un país", ha explicado que el modelo que los socialistas sostienen es el de "un Estado constitucional que defienda la igualdad, la libertad y la seguridad vital".



"Queremos crear en Euskadi una sociedad política común para la ciudadanía vasca, no queremos construir una sociedad en la que no hay vascos sino guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos, enfrentados permanentemente por intereses nada razonables", ha precisado, incidiendo en la necesidad de "ver esta cuestión desde esa perspectiva de suma de ciudadanías y no como una guerra de competencias y soberanías exclusivas y excluyentes, que tienen poco sentido en este nuevo tiempo".



López, que al inicio de su intervención ha alabado las bondades del pacto PNV-PSE, ha acusado a los nacionalistas de pretender hacer creer que Euskadi tiene "su identidad única y uniforme" cuando, a su juicio, "hay tantas identidades como personas". Según ha dicho, el "problema" es que los nacionalismos, tanto los secesionistas como los centralistas, "con su construcción nacional, pretenden poner a trabajar al Estado para uniformar la identidad colectiva".



El líder de los socialistas vascos y exlehendakari se ha dirigido al PNV para pedirle que explique a la ciudadanía de un modo concreto en qué consiste su propuesta de nuevo estatus, si bien ha aclarado que "lo que quieren decidir ocultándolo en esa frase biensonante" es "secesión".



En este punto, ha hecho hincapié en que "la independencia no resuelve el problema de las identidades, lo reproduce" ya que "los nacionalistas vascos o españoles pretenden formar una comunidad política con una sólo referencia identitaria".



También ha incidido en que "el Estado nacional independiente reduce la libertad" al "marginar y combatir" la disidencia, y en que "la independencia reduce la igualdad de oportunidades" ya que es ese modelo social "los divergentes pierden la igualdad". "Si al discrepante se le considera enemigo de la comunidad, está claro que será tratado de acuerdo con esto", ha aclarado.



Por último, López ha incidido en que "la independencia es un mal negocio para la prosperidad y seguridad de la ciudadanía". En este sentido, ha afirmado que "Euskadi tiene el nivel de vida y de desarrollo que tiene gracias a participar en los espacios comunes con el resto de España y de Europa" y que "no puede, por sí sola, hacer frente a las inseguridades y necesidades de la ciudadanía".



Modelo federal

En la parte final de su discurso ha recordado la propuesta socialista de avanzar hacia un modelo federal con una reforma de la Constitución, que la adapte "a la nueva realidad" y ha aclarado que en el modelo territorial hacen falta reformas institucionales y legales.