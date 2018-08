Política

Mintegi: 'No tiene sentido que ETA continúe ni que tenga armas'

Redacción

08/10/2013

La portavoz de EH Bildu asegura que es "cuestión de tiempo" que ETA se disuelva". "Va a llegar, y tiene que llegar".

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha asegurado hoy que "no tiene absolutamente ningún sentido que ETA continúe ni que tenga armas" y que "es cuestión de tiempo" que "se disuelva".



Mintegi ha hecho esta afirmación en una entrevista concedida a Onda Vasca, durante la que ha opinado que "eso de que ETA se disuelva va a llegar, y además tiene que llegar y es necesario que llegue" porque "es cuestión de tiempo".



"No tiene absolutamente ningún sentido que ETA continúe ni que tenga armas", ha insistido la dirigente abertzale, a quien le parece "bien" que "se diga que tiene que disolverse y desarmarse". "Pues claro que sí -ha añadido-, ese va a ser el escenario en un futuro próximo; lo que me preocupa es que ese futuro se quiera alargar artificialmente en base a no se qué intereses y que precisamente sea alguien a quien no le interese ese escenario de desarme".



"¿A quién le interesa seguir con el conflicto?", se ha preguntado Mintegi, antes de responder que, "desde luego a la gente que estaba el otro día en la calle" en la manifestación de solidaridad con el colectivo de apoyo a los presos, Herrira, "no", y a EH Bildu "tampoco" porque "lo está diciendo hace tiempo".