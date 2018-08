Política

Pacto PNV-PSE-PP

EH Bildu no se sumará al pacto fiscal porque 'sería un error'

Redacción

08/10/2013

La líder de EH Bildu Laura Mintegi insiste en que el acuerdo PNV-PSE-PP perjudicará "a muchísima gente". "Nos están vendiendo una ficción", ha criticado.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha descartado hoy que su formación vaya a unirse al pacto fiscal acordado por PNV, PSE-EE y PP pues, según ha dicho, "sería un error sumarse a una equivocación, aunque vaya por triplicado".

Mintegi ha hecho este anuncio en una entrevista concedida a Onda Vasca, durante la que ha insistido en que "sería un error, por intentar salvar intereses personales o intereses partidistas, sumarse a un acuerdo que va a perjudicar a muchísima gente".

Ha opinado, en este sentido, que si el acuerdo "hiciera lo que dice podría ser hasta bueno, pero el problema está en que lo que pone en el papel no tiene nada que ver con lo que están diciendo" estos partidos, a los que ha acusado de estar "vendiendo una ficción".





"Cuando se nos vaya el humo de los cohetes de este pacto, cuando hayamos barrido el último confeti y cuando nos quedemos sólo con la letra -ha añadido- nos vamos a dar cuenta de que vamos a

estar como estábamos: que los que pagaban van a seguir pagando y los que no, van a seguir sin pagar".



Mintegi ha afirmado que PNV, PSE-EE y PP "tienen un acuerdo a tres que lo que hace es taparle las vergüenzas a cada uno de ellos" y en el que "cada cual consigue el objetivo que tenía, que era su propia estabilidad institucional".

'No tiene sentido que ETA continúe'

Por otro lado, Mintegi ha asegurado que "no tiene absolutamente ningún sentido que ETA continúe ni que tenga armas" y que "es cuestión de tiempo" que "se disuelva".



"Pues claro que sí -ha añadido-, ese va a ser el escenario en un futuro próximo; lo que me preocupa es que ese futuro se quiera alargar artificialmente en base a no se qué intereses y que precisamente sea alguien a quien no le interese ese escenario de desarme".



"¿A quién le interesa seguir con el conflicto?", se ha preguntado Mintegi, antes de responder que, "desde luego a la gente que estaba el otro día en la calle" en la manifestación de solidaridad con el colectivo de apoyo a los presos, Herrira, "no", y a EH Bildu "tampoco" porque "lo está diciendo hace tiempo".