Política

Doctrina Parot

La Audiencia Nacional estudia hoy si excarcela a otros dos presos

Redacción

25/10/2013

El pleno ordinario de la Sala de lo Penal también estudiará cómo debe tramitar las 49 peticiones de excarcelación de presos de ETA formuladas tras el fallo de la Corte Europea.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia hoy en un pleno ordinario si debe excarcelar a los presos de ETA Juan Manuel Piriz López y Josefa Mercedes Ernaga a la luz de la sentencia de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'. El alto tribunal también estudiará hoy si debe tramitar una a una o en bloque las 49 peticiones de excarcelación de presos de ETA formuladas tras el fallo de la Corte Europea.



Con estos dos principales puntos en el orden del día se reúnen a partir de las 09:15 horas los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal, que el martes, en una sesión de carácter extraordinario, acordaron por unanimidad excarcelar a Inés del Río en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo.



Los magistrados, presididos por Fernando Grande-Marlaska, únicamente revisarán los casos concretos de la presa Josefa Mercedes Ernaga, condenada por el atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona, y del miembro de ETA Juan Manuel Piriz López, condenado por el asesinato del ex militante de ETA Mikel Solaun.



La revisión del cómputo de los beneficios penitenciarios en los casos de Ernaga y Piriz ya estaba en el orden del día del pleno antes de conocerse el lunes la sentencia de Estrasburgo y la Fiscalía en su día informó en contra de la puesta en libertad de ambos. En el caso de Ernaga, argumentó que no quedaría en libertad hasta el 17 de diciembre de 2014 (con la 'doctrina Parot' sería el 27 agosto de 2017), por lo que, según ese cómputo, debería seguir en prisión.



En cuanto a Piriz, que lleva en prisión 29 años y 8 meses -casi los 30 años máximos de cumplimiento que establecía el código penal de 1973 por el que fue condenado (como todos los reclusos a los que se ha aplicado dicha doctrina)- sin la Parot habría quedado libre en 2009, pero con ella tiene previsto salir de la cárcel el 8 de febrero de 2014.



A esa deliberación ya prevista se ha añadido ahora la relativa al procedimiento a seguir en las peticiones de 49 presos, cuyas defensas han aportado a sus recursos la sentencia de Estrasburgo para pedir que no se les aplique la doctrina Parot, lo que en la mayor parte de los casos implicaría su puesta en libertad.



El pleno no entrará por tanto en el fondo de esas peticiones y si deben ser excarcelados, solo decidirá si las estudia una a una o en bloque o si corresponde el análisis al pleno de la Sala o a las respectivas secciones que dictaron las condenas, según fuentes de la Audiencia Nacional.



Los abogados de Inés del Río, excarcelada tras permanecer 26 años y 2 meses en prisión, ya anunciaron su intención de solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot, por lo que con toda probabilidad seguirán entrando peticiones en este sentido en los próximos días.



Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han mostrado convencidas de que "las liberaciones no serán sistemáticas porque se va a estudiar caso por caso" y "se van a tener además en cuenta informes sobre la conducta de los presos, ya que en algunos casos un mal comportamiento supondría la exclusión de beneficios penitenciarios".