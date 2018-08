Política

PNV: 'Con la marcha de las víctimas, Rajoy sufre la política del PP'

Redacción

26/10/2013

Andoni Ortuzar ha criticado que "es muy fácil coger una pancarta cuando se está en la oposición y, cuando se es presidente, decir que no se manifiesten".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que, con la manifestación convocada por las víctimas contra la 'doctrina Parot', Mariano Rajoy "sufre en sus carnes" la política que el PP "puso en marcha", y ha afirmado que "es muy fácil coger una pancarta cuando se está en la oposición y, cuando se es presidente, decir que no se manifiesten".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha reclamado al Ejecutivo del PP que tenga "visión de Estado y no rasero de interés electoral" en esta cuestión, y ha emplazado a aprovechar "el clima" que puede crear la 'doctrina Parot' para que ETA, el Gobierno y toda la sociedad "den pasos".

Además, ha apuntado que "no va a ser fácil" lograr una plan global de paz, pero "más difícil era soportar atentados, ir a capillas ardientes y participar en manifestaciones por un nuevo muerto". También ha afirmado que "no hay hueco" para los homenajes a los presos y ha destacado que éstos "no deben olvidar nunca por qué estuvieron en la cárcel".

El dirigente jeltzale cree que se debe "aprovechar el clima que se puede crear en torno a la 'doctrina Parot'", al considerar que "puede ser el elemento que ayude a desbloquear y a desanudar ese nudo en el que se había convertido el proceso de paz".

A su juicio, éste puede ser "un elemento dinamizador para que las cosas avancen, para que ETA, el Gobierno español, la Judicatura española, la sociedad vasca y todos los demás den pasos en la dirección correcta".