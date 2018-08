Política

Fin de la Doctrina Parot

Abucheos al PP en la concentración convocada por AVT

27/10/2013

La representación de PP, la nacional y la de Euskadi, han sido recibidas con gritos de "traidores". Asimismo, han preguntado "¿Dónde está Rajoy?" y le han tildado a él también de "traidor".

Varios miles de personas convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han asistido hoy, domingo, a una concentración en la Plaza de Colón de Madrid para expresar su rechazo al fin de la doctrina Parot.

La concentración, que ha tenido como lema Justicia para un final con vencedores y vencidos, fue convocada tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anula la doctrina Parot, lo que permitirá la salida de las cárceles de miembros de ETA y de delincuentes comunes.

Ángeles Pedraza, presidente de la AVT, ha pedido respeto para las víctimas y ha solicitado la aplicación de la ley, "pero de toda la ley" y de la justicia, "pero de toda la justicia", a la vez que ha exigido a los jueces que estén a la altura de los sacrificios de las víctimas.

En su opinión, alguno de ellos como el magistrado español Luis López Guerra, que votó a favor de la derogación de la 'doctrina Parot' en la Corte Europea, no han estado a la altura.

"Nos avala la razón democrática y no nos vamos a callar. Seguiremos ejerciendo nuestra responsabilidad cívica hasta que los terroristas sean derrotados de forma definitiva y completa y el final del terrorismo sea un final con vencedores y vencidos", ha sentenciado.



Se ha mostrado convencida de que no hay nadie que haya hecho más para reafirmar el Estado de Derecho que las víctimas, y ha subrayado que no aceptarán ninguna lección de nadie, ni de los que quieren acabar con el terrorismo al margen de la ley ni de los que negocian con ETA.

El Partido Popular se ha sumado a la concentración, a la que han asistido sus tres vicesecretarios generales, Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons, que han sido recibidos con gritos de "traidores".

El PP vasco ha contado también con representación, encabezada por PP en el País Vasco, Arantza Quiroga, el secretario general de la formación, Iñaki Oyarzábal y el parlamentario vasco Anton Damborenea. Además, han estado presentes en la convocatoria de Colón varios diputados vascos. Varios asistentes a la concentración han increpado a la delegación vasca a su llegada. Además, algunas voces han gritado ¿dónde está Rajoy? y le han tildado de "traidor".

Quiroga ha compartido la indignación de las víctimas del terrorismo ante la derogación de la doctrina Parot y ha mostrado su confianza en que el Estado de Derecho y la democracia derrotarán a ETA.



"La mayoría de los españoles y de los vascos no estamos de acuerdo con esta sentencia, que acatamos, porque un día nos conjuramos para que fueran el Estado de Derecho y la democracia los que derrotaran a ETA", ha dicho la presidente del PP de Euskadi.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, ha encabezado la delegación del partido regionalista que se ha desplazado hasta Madrid para participar en la concentración.

Además, han acompado a la presidente el diputado Carlos Salvador, el senador Pachi Yanguas, el secretario de Organización y Comunicación de UPN, Sergio Sayas, y el presidente de Juventudes Navarras, Nacho Igea, además de una veintena de afiliados de UPN y de su organización juvenil.

También han acudido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Asimismo, se han adherido al acto el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, y el eurodiputado Carlos Iturgaiz.

Estrategia equivocada

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha opinado que la concentración es "la consecuencia lógica de una estrategia equivocada", que desde hace años "ha otorgado una caracterización política al mundo de las víctimas, que han entendido que podían participar directamente en los diseños políticos, incluida la política penitenciaria".

Por ello, ha defendido que "el PP y el PSOE harán bien en marcar cierta perspectiva, cierta distancia y abordar el tema de la política penitenciaria desde un punto de vista diferente, no como una política vindicativa, sino de reinserción".



"No representativa"

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha asegurado que la concentración no es representativa ni de la sociedad española ni de las víctimas y ha considerado que participar en ella es "un error". En este sentido, ha lamentado que el PP "saca hoy a la calle a la España de la no solución".

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, Barrena ha calificado de "grave error" acudir a la movilización convocada bajo el lema 'Justicia para un final con vencedores y vencidos', en protesta por la resolución del Tribunal de Estrasburgo contraria a la doctrina Parot.

