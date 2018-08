Política

Doctrina Parot

Portugalete no votará la moción para nombrar persona non grata a Piriz

Redacción

31/10/2013

El pleno del Ayuntamiento debatirá la moción de urgencia presentada por el PP, pero no habrá votación.

El pleno del Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia) debatirá este jueves la moción de urgencia presentada por el PP en la que se pide declarar al expreso de ETA, Juan Manuel Piriz, persona 'non grata', aunque no la votará.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Portugalete ha decidido hoy no someter a votación la moción presentada por el PP para declarar "persona non grata" al expreso de ETA Juan Manuel Piriz, excarcelado el pasado día 25 tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.

Al inicio de la sesión plenaria, el alcalde del municipio vizcaíno, el socialista Mikel Torres, ha explicado que la junta de portavoces reunida antes del pleno había decidido no votar la moción porque el consistorio "no tiene competencias" para declarar "no grata" a una persona.

Torres ha asegurado que no tienen "ningún problema" en "favorecer el debate", por lo que se ha decidido discutir la moción del PP al final del pleno de hoy tras el resto de iniciativas del orden del día.

En declaraciones a los medios, el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Castaño, ha asegurado que la decisión de la junta de portavoces, en la que están PSE, PNV, PP, Bildu y Ezker Batua, se ha tomado "en contra del criterio" de los populares.

Castaño ha dicho no comprender la decisión cuando en otros ayuntamientos sí ha habido este tipo de votaciones.

Ha puesto el ejemplo de Tafalla (Navarra), donde el pasado martes de votó una moción por la que se declaró "persona non grata" a Inés del Río, si bien el PSN y Bildu se ausentaron de la votación.

Ha anunciado que el PP estudiará "por qué en el resto de ayuntamientos sí pueden votar y tratar estos temas y sorprendentemente, en esta ocasión aquí, no se puede hacer".

El grupo municipal del PP ha presentado esta moción para declarar a Piriz persona 'non grata' por "presentar una biografía contraria los derechos humanos y a los principios y valores democráticos", después ser excarcelado del centro penitenciario de Botafuegos (Cádiz), tras permanecer 29 años en prisión, como consecuencia de la anulación de la aplicación de la 'Doctrina Parot' en su condena.