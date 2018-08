Política

Doctrina Parot

López llama a no caer 'en una batalla de declaraciones'

Redacción

01/11/2013

En plena polémica sobre las mociones que el PP está presentando en ayuntamientos vascos, el líder socialista dice que "no se puede pasar por encima de la Ley"

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha realizado un llamamiento a no caer "en la batalla de declaraciones" en torno a la 'doctrina Parot' y su aplicación, y ha instado a respetar las entencias de los tribunales. Además, ha afirmado que echa de menos en muchos responsables políticos la pedagogía democrática" porque "no se puede pasar por encima de la Ley". En una entrevista concedida a Europa Press, López se ha referido, de esta forma, a las reacciones que se han producido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya resuelto en contra de la 'doctrina Parot', lo que supone la excarcelación de los presos de ETA a los que se les ha aplicado esta jurisprudencia y que han cumplido la condena.

En plena polémica sobre las mociones que el PP está presentando en ayuntamientos vascos para declarar personas 'non gratas' a los exreclusos de la banda y en medio de los reproches del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a los socialistas por no apoyarlas, el líder del PSE-EE ha destacado que "un terrorista que ha asesinado y que no se ha arrepentido, merece toda la repulsa, rechazo y condena", pero las instituciones democráticas deben "respetar" las resoluciones judiciales.

"Tienen que defender el Estado de Derecho, nos guste más o menos una sentencia y, por lo tanto, al hilo de esta resolución, no podemos caer en una especie de batalla de declaraciones de un tipo o de otro, no hace el juego nada más que a los que se benefician mediáticamente de este tipo de cuestiones", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que lo que el PSE "defenderá en los ayuntamientos en los que se presenten este tipo de mociones" es que los consistorios "sigan comprometidos con la defensa del Estado de Derecho y que siempre respeten las decisiones de los tribunales".