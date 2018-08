Política

Memorias

Aznar: 'El 11-M lo planificó una mente diabólica y muy cercana'

Redacción

07/11/2013

El expresidente dice que se queda "más tranquilo" cuando oye a Rajoy decir que "la unidad de España no es negociable".

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha dicho hoy que se queda "más tranquilo" cuando escucha al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, decir que "la unidad de España no es negociable, que no se va abrir un proceso de reforma constitucional", que cuando dice "hoy llueve mucho".



En una entrevista en Antena 3 con motivo de la presentación hoy de la segunda parte de sus memorias con el título El compromiso del poder, Aznar ha asegurado que lo único que le preocupa de Rajoy, "es que acierte, que tome decisiones y que tenga una idea clara de las cosas que hacer".



Antes de señalar que cree que Rajoy no duda sobre que la unidad de España no es negociable, Aznar ha afirmado que desea al Gobierno el "éxito" porque de ello depende también el "éxito de España en el futuro".



Preguntado por los atentados del 11-M de 2004 y que en su libro relata como el día más duro de su vida, Aznar ha asegurado que fueron unos hechos "muy planificados, ideados por una mente privilegiada y absolutamente diabólica", que era "muy cercana" y que conocía "muy bien la política" española.

'Doctrina Parot'

Por otro lado, ha dicho respeta la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la 'doctrina Parot' pero ha pedido que se respeten también las sentencias del mismo tribunal "que dicen que Bildu no puede ser legal ni por sus medios ni por sus fines".



Aznar ha dejado claro su "profundo desacuerdo" con la sentencia de Estrasburgo que anula la 'doctrina Parot' y ha recordado que fue su Gobierno el que estableció el cumplimento íntegro de las penas. "Cuando estamos intentando ganar una guerra, como hemos ganado la guerra contra ETA, no podemos perder las consecuencias políticas de esa victoria y humillar de manera absolutamente inaceptable a las víctimas".



El expresidente ha recordado que, aunque nunca habla como tal, él también es víctima de ETA: "A mí me intentaron matar cuatro veces y una por poco lo consiguen".

Según Aznar, hay gente que no apoya a las víctimas, pero esa gente no está dentro del Gobierno. Es más, ha dejado claro que no tenía intención de enfrentarse al Ejecutivo. "Cuando quiero enfrentarme ya lo hago, yo me corto poco", ha espetado.