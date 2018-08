Política

Posibles candidatos para las primarias del PSOE

10/11/2013

Tras la conferencia política, se abre la veda para que empiece el baile de nombres para dirigir el PSOE, entre los que suena fuerte el propio Rubalcaba, Chacón y López.

Una vez cerrado el diseño del proyecto con el que el PSOE quiere ilusionar a la ciudadanía y convertirse en "la casa común de la izquierda" que derrote al PP en las próximas elecciones, ya no hay razón aparentemente para que no se abra la veda de las primarias.

Estos son los nombres que podrían dar el paso para enfrentarse en las primarias:

- Alfredo Pérez Rubalcaba: el secretario general guarda silencio sobre su futuro político y se limita a decir que cuando llegue el momento decidirá, en función de si cree que puede ser útil al PSOE. Pese a que muchos de sus compañeros creen que liderar al partido en esta travesía del desierto será su última contribución al mismo, hay algunos que creen que tiene ganas de volver a ser candidato, ahora que varias encuestas apuntan hacia una remontada electoral de los socialistas. Sus más cercanos lo ven como la opción más sólida y destacan el trabajo que ha capitaneado para modernizar y abrir el partido, mientras que sus detractores esgrimen su pertenencia a la vieja guardia y la estrepitosa derrota de 2011.

- Carme Chacón: compitió con Rubalcaba por la Secretaría General del PSOE en el congreso federal de Sevilla de febrero de 2012, que perdió por 22 votos. Ahora no desvela sus intenciones y, aunque se marchó en septiembre a Miami a trabajar, aseguró que lo hacía con "billete de vuelta". "Voy a estar en el ese proyecto de cambio (que necesita su partido). ¿Con qué dorsal? No lo sé", dijo el jueves pasado. La postura del PSC -partido al que ella está afiliada- sobre el derecho a decidir y el malestar que ha generado en otras federaciones socialistas puede ser una rémora en sus hipotéticas aspiraciones.

- Susana Díaz: estrella de la Conferencia Política, su nombre ha entrado con fuerza en todas las quinielas tras el meteórico ascenso a la Presidencia de la Junta de Andalucía y, dentro de dos semanas, a la Secretaría General del PSOE-A.Hasta ahora, Díaz ha querido marcar su perfil propio hasta el punto de que su influencia pudo ser determinante, según aseguran diversos diputados socialistas, para que el PSOE cambiara recientemente de la abstención al sí cuando se votaba una moción de UPyD contraria al derecho a decidir. Aquel episodio abrió una nueva brecha con el PSC.

- Eduardo Madina: para sorpresa de muchos, no sólo no se ha descartado para las primarias -sí lo hizo cuando algunos le pidieron que se presentara a la Secretaría General- sino que incluso ha sondeado sus posibles apoyos en varias federaciones. "Cuando lleguen las primarias todo se verá", lleva meses repitiendo sin cerrar ninguna puerta. No obstante, unas declaraciones suyas esta misma semana en una emisora de radio han sido interpretadas por algunos compañeros como un paso atrás.

- Patxi López: el líder del PSE tiene un papel relevante en la Ejecutiva Federal desde el congreso de Sevilla que le permite desplazarse por todo el territorio y explorar la opinión de sus compañeros. Hay incluso quienes hablan de un pacto secreto -o no tanto- con Rubalcaba en virtud del cual el secretario general le cedería el testigo cuando llegaran las primarias. Pese a que no aclara sus intenciones, ha insinuado que si supiera que iba a contar con el apoyo necesario no se pondría "de perfil" ante un proceso de primarias para elegir al líder del PSOE.

- Emiliano García-Page: el alcalde de Toledo, una persona muy cercana al expresidente del Congreso José Bono, ya se situó en el punto de mira en el último congreso federal, al que finalmente no concurrió. Aunque todo parece indicar que sus intenciones son presentarse para disputar la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha al PP, también podría pretender llegar a la Moncloa. "Me presentaré a algunas primarias" en el partido, aunque todavía no ha decidido "a cuáles", dijo enigmáticamente el pasado martes en el Senado. "Ya veremos", ha insistido hoy.

- Tomás Gómez: el secretario general de los socialistas madrileños fue uno de los que más se significó en su apoyo a Chacón en el congreso de Sevilla y también es uno de los más molestos para la dirección federal que dirige Rubalcaba. Hace un año, incluso, llegó a pedir la dimisión al líder del PSOE. Su interés, según fuentes de su entorno, sigue centrado en la Comunidad de Madrid, pero no se descarta que quiera competir por el cartel nacional, sobre todo si desde Ferraz pretenden promover a algún aspirante a las primarias regionales que se enfrente con él.