Urkullu pide a Arraiz que aclare sus palabras

21/11/2013

Además, ha instado a Sortu a que "haga una autocrítica del pasado por parte de ETA y por parte de una organización política, que pudo incluso justificar la violencia en el pasado".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido hoy "explicaciones o aclaraciones" a Sortu por las palabras de su presidente, Hasier Arraiz, y ha instado a la izquierda abertzale a que haga una autocrítica "que le debe a la sociedad vasca".

Sortu decidió reproducir textualmente las palabras de Arraiz en una comparecencia al día siguiente. Según el texto leído por Ugarteburu, lo que Arraiz dijo textualmente fue lo siguiente:

"Hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos, hoy más que nunca, acertada. No participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático y las hemos pagado, y muy caro además, y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera.

Es cierto que esta batalla (del relato histórico) esta ahí y nos guste más o menos nos obliga a entrar a escenarios del pasado donde está claro que nadie esta libre de responsabilidades, en este conflicto nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ningún problema para reconocer nuestras responsabilidades, siempre lo hemos hecho y creo que eso nos honra".

Respuesta de Urkullu

La falta de claridad es uno de los reproches que le ha hecho Urkullu: "He escuchado las palabras de Hasier Arriaz pidiendo respeto a sus planteamientos originales pero no sé cuales son; necesito la explicación, la aclaración del señor Arraiz de lo que en teoría han sido malas interpretaciones, según él, sobre lo que supuestamente dijo".

En unas declaraciones en Bilbao tras una visita a Euskaltzaindia, el lehendakari ha dicho que "el trabajo por la convivencia exige hacer una lectura autocrítica del pasado, a lo que todos estamos dispuestos".

"Pero especialmente exige una lectura autocrítica del pasado por parte de ETA y por parte de una organización política, con las siglas que fuere, que pudo incluso justificar la violencia en el pasado. Por tanto, en esa necesidad de autocrítica, la izquierda abertzale tiene también una responsabilidad importante y eso es lo que debe a la sociedad vasca".

El lehendakari ha invitado a "cuidar mucho el lenguaje; las palabras que tienen relación con lo que es un proceso de paz y convivencia en el que tenemos que estar todas las formaciones generan mucho que decir, mucha sensibilidad, y tenemos que ser muy cuidadosos".