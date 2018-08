Política

Doctrina Parot

El Congreso exige arrepentimiento a los presos de ETA para cobrar paro

Redacción

21/11/2013

El Congreso pide al Gobierno que introduzca determinados requisitos para los presos excarcelados que quieran cobrar el paro. Entre ellos figura arrepentirse, pedir perdón o colaborar con la Justicia.

El Congreso instará al Gobierno a modificar la actual legislación para que los presos de ETA excarcelados por la anulación de la doctrina Parot no puedan recibir ayudas estatales, salvo que cumplan determinados requisitos, como arrepentirse, pedir perdón o colaborar con la Justicia.



A falta de la votación de la moción de UPyD, a la que el PP ha presentado una enmienda transaccional, que se producirá hoy, el Congreso aprobará la iniciativa pactada entre ambos grupos en la que solicitan al Ejecutivo que adopte medidas para evitar la percepción del subsidio por desempleo y otras ayudas públicas a los presos de ETA excarcelados.



Con la posición en contra del PSOE, Izquierda Plural, CiU y PNV, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha defendido que una persona no parece que esté dispuesta a reinsertarse en la sociedad democrática cuando en prisión no ha mostrado "ningún interés" por el trabajo.



Actualmente la Ley de Seguridad Social de 1994 establece el derecho a cobrar un subsidio por desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por un tiempo superior a seis meses.



Para Díez, los condicionamientos mínimos que deben ser complementados en el caso de los presos de ETA. Así, para que estos puedan acceder a este subsidio o a otra ayuda estatal una vez en libertad, UPyD y el PP proponen que los presos de ETA abandonen y rechacen la actividad terrorista, se arrepientan de sus crímenes, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la Justicia.