El Gobierno Vasco no permitirá 'homenajes ilegales' a presos de ETA

22/11/2013

El lehendakari denuncia que "determinados representantes políticos" estén utilizando este asunto como "arma arrojadiza".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que no permitirá que se realicen "homenajes" ilegales a expresos de ETA, aunque ha lamentado que "determinados representantes políticos" utilizan este

asunto "como arma arrojadiza".



Urkullu ha respondido de esta forma, durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, a una pregunta de UPyD en relación con la excarcelación de exreclusos de ETA debido a la derogación de la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot', por la que se había prolongado su tiempo de estancia en prisión.



El lehendakari ha asegurado que no permitirá que se celebren homenajes en honor a estas personas que puedan suponer una exaltación del terrorismo o un desprecio a las víctimas, aunque ha precisado que por el momento no se ha producido en Euskadi ningún acto de este tipo.

Por su parte, el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha advertido de que la izquierda abertzale "pretende homenajear públicamente, enaltecer y recibir con honores a presos de ETA excarcelados", lo que supone un "insulto insoportable" para las víctimas.

Por ello, ha exigido al lehendakari que mantenga un "discurso claro y contundente" para que las víctimas de ETA "no se sientan solas y abandonadas".

En su respuesta, Urkullu ha explicado que el Departamento vasco de Seguridad tiene "activados todos los dispositivos de investigación, prevención y de seguridad para evitar la comisión de todo delito que vulnere" las leyes de víctimas del terrorismo.

El jefe del Ejecutivo ha criticado la actitud de Maneiro, al que ha acusado de "ponerse la venda antes que la herida", y ha denunciado que hay "responsables políticos empeñados en usar la violencia y el terrorismo como arma política arrojadiza"