Política

Ex miembro de ETA arrepentido

Rekarte: 'La izquierda abertzale y ETA reconocerán el dolor causado'

Redacción

22/11/2013

El ex miembro de ETA arrepentido Iñaki Rekarte se ha mostrado convencido de que ETA "se ha acabado".

El ex miembro de ETA arrepentido Iñaki Rekarte se ha mostrado hoy convencido de que "obligatoriamente" llegará un momento en que la izquierda abertzale y la propia ETA reconocerán el dolor causado.

Rekarte ha participado este mediodía en Vitoria en un seminario organizado por la Fundación Fernando Buesa. También han asistido el periodista y víctima de la ETA, Gorka Landaburu, e Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Manuel García Cordero, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980.

En su intervención, Rekarte se ha mostrado convencido de que ETA "se ha acabado" y de que "debería desaparecer y punto". "El andamio habría que desmotarlo ya, sin andar quitando un piso hoy y mañana otro", ha afirmado, quien considera que "se están dado pasitos" pero que éstos son "lentos" porque aún "quedan rencores".

Rekarte, que ha asegurado que el rechazo de la izquierda abertzale le "trae sin cuidado", ha explicado que se desmarcó de la violencia cuando se sinceró consigo mismo y superó "el bloqueo mental" que para él supuso ETA. A partir de ese momento, se le empezó a "acabar el odio" y pudo perdonarse a sí mismo, algo que "no es fácil", ha dicho.

Rekarte, de 42 años, salió el pasado martes de la cárcel tras cumplir 21 años de pena después de que la Audiencia Nacional anulara la aplicación de la doctrina Parot a su condena. Acogido a la llamada "Vía Nanclares", ha pasado los últimos años en la prisión de Martutene en régimen abierto.

Proceso de maduración "muy lento"

Ha reconocido que cuando ingréso en ETA a los 18 años "no tenía idea de nada" de lo que representaba, algo que descubrió ya en la cárcel. Ha afirmado que desligarse de la banda fue "un proceso de maduración personal muy lento".

"Me costó mucho salir de ETA", ha recordado el ex miembro de ETA y ha añadido: "Muchas veces he sentido que mi vida estaba rota, que no tenía futuro. Pero de alguna manera la vida te abre nuevos caminos y conoces gente que en ese ambiente estarían tildados de enemigos. Terminas queriendo a esas personas y te cambia la vida".

Considera que "no es complicado" seguir sus pasos –está convencido que hay presos que desean hacerlo- y cree que "se pueden solucionar las cosas de esta manera".

De hecho, dice, "no es tan difícil decir 'matar está mal'" y para demostrarlo argumenta: "Si vas por un pasillo y te chocas con alguien, pides perdón. Matas a alguien y te cuesta. ¿Por qué no se olvida a veces la política y se hacen las cosas de ser humano a ser humano?".

Encuentros entre presos y víctimas

En esta línea Rekarte está convencido de que "la solución a todo esto es de persona a persona, con cosas pequeñas" como los encuentros que organizaba el Gobierno Vasco entre presos de ETA y víctimas en los que él ha tomado parte.

Por ello ha lamentado que, tras la cancelación de este programa, los presos no tienen ahora "ninguna puerta donde tocar" si quieren seguir este camino para el desmarque de la violencia.