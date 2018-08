Política

Crisis

Quiroga acusa a Urkullu de 'inacción' y 'falta de determinación'

Redacción

24/11/2013

Por otro lado, la presidenta del PP de la CAV ha dicho que "nadie ha deteriorado tanto la convivencia como la izquierda patriotera vasca".

La presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, ha acusado al Gobierno Vasco del lehendakari Iñigo Urkullu de "inacción" y "falta de determinación" ante la crisis económica.

Quiroga ha realizado estas manifestaciones en un acto con jóvenes del partido celebrado en el paraninfo de la UPV-EHU en Bilbao, al que también han asistido el secretario general del partido, Iñaki Oyarzábal, el presidente del PP de Bizkaia, Antón Damborenea, y su secretaria general, Nerea Llanos.

La dirigente del PP vasco se ha referido a la situación económica y ha lamentado que, cuando la economía vasca se podía "despojar del tremendo lastre" de la actividad de ETA, la "depresión económica" se esté "agudizando" en la CAV.

A su juicio, la conflictividad laboral es un "lastre" para el crecimiento económico. "Hay que decirlo claro, lo que no se atreve a decir el Gobierno, lo decimos el PP, la conflictividad laboral nos está lastrando en la salida de la crisis". En concreto, ha apuntado que el 28% de todas las huelgas del Estado se desarrollan en la CAV.

"Con buena voluntad no se resuelven los problemas a no ser que los problemas sean los repartos del poder. No podemos cargarnos el país por la falta de determinación del Gobierno Urkullu", ha apuntado.

Quiroga ha manifestado que el Ejecutivo ha sido "incapaz" de tomar "ninguna medida necesaria, de calado, estructural". Tras afirmar que el acuerdo entre PNV y PSE-EE no sirve para "afrontar las problemas reales", ha afirmado que, mientras algunos "reparten culpas mientras en su inacción ven el tsunami pasar", otros "asumen riesgos", en referencia al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Convivencia

Por otro lado, ha querido dejar "claro" que "nadie ha hecho más que el Partido Popular por la convivencia en el País Vasco" y que, por contra, "nadie ha deteriorado tanto la convivencia como la izquierda patriotera vasca".