Rajoy reprocha a Amaiur que no condene la 'historia criminal' de ETA

Redacción

27/11/2013

El diputado abertzale Xabier Mikel Errekondo ha criticado asimismo al jefe del Gobierno español por desaprovechar "una oportunidad única" para construir la paz.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Ejecutivo "no negocia ni va a hacerlo con ninguna organización terrorista" y ha reprochado a Amaiur que no haya condenado aún la "historia criminal" de ETA y que no haya pedido perdón a las víctimas del terrorismo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente ha respondido así al diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que le ha pedido un balance de su gestión del "nuevo escenario abierto en Euskal Herria" y ha comparado la cárcel de Sevilla 2 con un "Guantánamo español" para los "presos vascos".

Rajoy le ha recordado que "no le debemos nada a ETA ni a sus apoyos" y que es "ETA y quienes la apoyan quienes tienen un enorme saldo deudor con el conjunto de la sociedad española".

"No se negocia para que se deje de matar ni se paga por dejar de hacerlo", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en que "la obligación del Gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir".

Rajoy ha asegurado que eso es lo que ha hecho durante sus dos años de gobierno, además de acatar las resoluciones judiciales y recalcar el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Errekondo, por su parte, le ha reprochado al presidente que en estos dos años no haya hecho nada y haya desaprovechado "una oportunidad única" para construir la paz, lo que ha calificado como "una verdadera irresponsabilidad".