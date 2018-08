Política

Sentencia

Condenados a dos años de cárcel por los 'tartazos' a Barcina

Redacción

27/11/2013

Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ibon Garcia han sido condenados a 2 años de cárcel. En el caso de Mikel Alvarez, la condena de un años de prisión.

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta dos años de cárcel a los cuatro acusados de los 'tartazos' a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, cuando presidía en 2011 la reunión del pleno de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en Toulouse (Francia).

La sentencia condena a dos años de cárcel a Gorka Ovejero, teniente de alcalde de Arruazu (Navarra) en el momento de los hechos, Ibon García y Julio Martín, y a un año de prisión a Mikel Álvarez, porque no participó en el lanzamiento de las tartas. A los tres primeros les impone además una multa de 900 euros, y de 300 para el cuarto.

El tribunal considera probado que el 27 de octubre de 2011 los cuatro acusados, activistas contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) interrumpieron el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebrara en Toulouse (Francia) y que llevaron a cabo "una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta tres veces con unas tartas".

Detalla asimismo que "los autores no las arrojan [las tartas], sino que las impactan directa y materialmente en la cara y cabeza de la víctima", por lo que "no se trató del lanzamiento de una tarta al paso de un político, que solo alcance a mancharle la ropa o la cara y que no le impide seguir su paso".

Los magistrados argumentan que, al ser la víctima presidenta de una comunidad autónoma y sufrir los tartazos en el ejercicio de su cargo, los cargos deben ser considerados como delito de atentado cualificado.

Aún así, rebajan la pena en un grado al considerar que la infracción penal en un territorio (Francia) que establece unas penas sensiblemente menores a las establecidas en la legislación española. "Actuaron en la creencia errónea de que sería en ese territorio donde se les podrían exigir responsabilidades", señala la resolución.

Las penas son asimismo inferiores a los cuatro años que solicitaba la Fiscalía y los nueve que reclamaba la acusación particular.

Durante el juicio, los cuatro procesados negaron estar en Toulouse en el momento de los hechos, y argumentaron que se encontraban en un centro de macrobiótica de Pamplona/Iruña y en sus domicilios cuando Barcina recibió los 'tartazos'.

Por su parte, la presidenta del Gobierno foral alegó que los tartazos le hicieron "daño" en la cara, porque una de ellas era "muy dura", y que la dejaron "desorientada".