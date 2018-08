Política

Tras la doctrina parot

El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue los homenajes a presos

Redacción

28/11/2013

El ministro de Justicia ha tildado de "indignante" y "aberrante" estos homenajes a presos.

El Gobierno ha pedido a la Fiscalía que investigue los homenajes a los presos de ETA excarcelados a causa de la anulación de la doctrina Parot, ya que, según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, existen "indicios de criminalidad" en estas conductas.

En una entrevista en Onda Cero, el ministro de Justicia ha tildado de "indignante" y "aberrante" estos homenajes a presos y ha explicado que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha pedido a la Fiscalía que investigue estos actos.

"Si entiende como entiende el Gobierno que estos hechos indiciariamente son constitutivos de delito, (pedimos a la Fiscalía que) inicie las acciones penales correspondientes", ha señalado Gallardón.

De esta forma, el ministro ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios que apoyen su reforma del Código Penal y de la prisión permanente revisable ante el "dolor, indignación y temor" que, según él, produce la salida de reclusos.

"En España, los únicos que han tenido un dolor permanente han sido las víctimas y, sin embargo, caducaba la responsabilidad de los delitos", ha lamentado el ministro, quien ha señalado que estos criminales no deberían salir si no hay garantía de que no reinciden.