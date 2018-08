Política

9 de noviembre de 2014

La Generalitat prepara su propio censo para la consulta

Redacción

13/12/2013

Afirma que cuenta con un equipo de 20 personas que ha viajado a Quebec y Ginebra para conocer los mecanismos de participación. Tras partidos catalanes

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha asegurado que el Gobierno catalán ya está trabajando en la elaboración de un censo alternativo al electoral --que depende del Estado-- para poder convocar con garantías la consulta soberanista.

En declaraciones a TV3, ha detallado que "aún no se ha empezado a elaborar el censo con nombres y apellidos pero hay un proceso preparado para empezarlo a elaborar". Hay un equipo de 20 personas que, por encargo de la Generalitat, están trabajando en la elaboración de la consulta, y también ya se trabaja en mecanismos que hagan posible la participación de los catalanes que viven dentro y fuera de Cataluña.

Este equipo está "formándose de manera muy directa" y que la acompañaron a Ortega en el viaje que meses atrás hizo a Quebec (Canadá) para conocer los mecanismos de participación que allí tienen implementados. Ahora, se encuentran en Ginebra (Suiza), "viendo de qué manera trabajan allí los referéndums", ha concretado Ortega al día siguiente del acuerdo que CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP han alcanzado sobre la fecha y la pregunta de la consulta.

Por su parte, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha informado hoy de que el comité de gobierno del partido ha validado por unanimidad el pacto de la consulta, que ha dicho que "será legal o no será", al tiempo que ha avanzado que su formación no decidirá el sentido del voto hasta que se convoque el referendo. El líder de Unió ha señalado que existen marcos legales para convocar la consulta, pero si el Estado los bloquea todos ha abierto las puertas a unas elecciones de carácter plebiscitario, tal y como plantea el presidente catalán, Artur Mas, como alternativa.

Entre los partidos firmantes del acuerdo, ERC ha salido reforzada. Su secretaria general, Marta Rovira se ha mostrado predispuesta a que su formación entre en el Gobierno catalán de CiU siempre y cuando sirva para ayudar al proceso soberanista y garantizar que la consulta se celebre el 9 de noviembre de 2014, pero ha matizado que todavía no han empezado a hablar de eso.

Por otro lado, las formaciones que han quedado excluidas del pacto han denunciado, una vez más, la actitud del Govern. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha insistido en sus críticas a una pregunta y fecha acordadas "por aquellos partidos que saben que no habrá consulta" soberanista, pero ha lamentado también que el presidente Mariano Rajoy "no entienda que hace falta un cambio", no un "portazo"."El PSC lo que hará es continuar trabajando para que Rajoy escuche que Cataluña necesita una respuesta y ésta no es un portazo y no hacer nada.

Aún así, la más crítica ha sido Alicia Sánchez-Camacho, secretaria general de los populares catalanes. Ha dejado claro que el PPC considera que "el único derecho a hacer un referéndum para decidir la unidad de España le corresponde a los 47 millones de españoles, por lo que entendemos que no se debe delegar esta transferencia".