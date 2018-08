Política

Navarro: 'Mas ha conseguido tiempo y unos Presupuestos con ERC e ICV'

Redacción

15/12/2013

A juicio del primer secretario del PSC, la pregunta presentada esta semana por el jefe del Ejecutivo no es clara ni inclusiva y se alimenta "de la confrontación".

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha criticado hoy que el acuerdo de la consulta soberanista haya servido solo para que el presidente Artur Mas "consiga tiempo y unos Presupuestos gracias a ERC e ICV", con una pregunta que "no es clara ni inclusiva" y que "se alimenta de la confrontación". "ERC no ha conseguido la pregunta clara, ICV no ha conseguido la pregunta federal y Mas ha conseguido tiempo y un presupuesto gracias a Oriol Junqueras (ERC) y Joan Herrera (ICV). Ese es el resultado del pacto de la pregunta, que no es ni clara ni inclusiva", ha dicho Navarro respecto al acuerdo sobre la pregunta y fecha de la consulta soberanista sellado el pasado jueves por CiU, ERC, ICV y la CUP.

Durante su discurso en el Consejo Nacional del PSC, en el que presentaba su informe político, el dirigente socialista ha reclamado al Govern que "no engañen, porque el pacto de la pregunta es el de los recortes y el de la destrucción del Estado social. Acuerdan una pregunta para aprobar unos Presupuestos". Según Navarro, ERC "hace el juego a una derecha que quiere seguir destruyendo los derechos sociales de los catalanes, porque los Presupuestos de 2014 son los más antisociales, incluso más que los de 2011 o 2012, los de los grandes recortes".

"Han solventado su problema, que era llegar a un pacto, a un acuerdo por la pregunta. Pero han empeorado los problemas de los catalanes", ha lamentado.

El dirigente del PSC ha cargado también contra lo que ha calificado de "actitud irresponsable del PP y Mariano Rajoy, que ante una situación que se debe afrontar, que viene de lejos, da un portazo, no plantea ninguna mesa de diálogo, ninguna alternativa o posibilidad". Así, ha advertido del "aumento de la crispación por parte del PP y Ciutadans, a los que le viene muy bien esa crispación", y a los que ha censurado por la "irresponsabilidad" de "pensar solo en beneficios electorales y política de vuelo corto". Ante esa situación, Navarro ha reivindicado la reforma federal de la Constitución que los socialistas proponen como solución al encaje de Cataluña con el resto de España, y ha instado a abordar "un diálogo para llegar a un acuerdo para una consulta acordada y legal con todas las condiciones para que los catalanes puedan decidir su futuro respecto a España".