Política

Denuncia contra Hasier Arraiz

El fiscal pide que se archive la denuncia contra Hasier Arraiz

Redacción

17/12/2013

La Fiscalía ha instado al Tribunal Superior de Justicia que acuerde el sobreseimiento libre de la denuncia contra el presidente de Sortu por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

La Fiscalía Superior del País Vasco ha instado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que acuerde el sobreseimiento libre de la denuncia contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

Terminadas las diligencias de investigación, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha remitido un escrito al alto tribunal vasco en el que manifiesta que, una vez analizados los ejemplares de prensa y la grabación que recogen textualmente las palabras del denunciado, no observa indicios de delito en las declaraciones de Arraiz y solicita el sobreseimiento de la causa.

Este caso se deriva de unas declaraciones de Arraiz el 18 de noviembre en Bilbao, durante una mesa redonda organizada con motivo del aniversario de los asesinatos de Santi Brouard y Josu Muguruza, donde defendió la trayectoria y el pasado de la izquierda abertzale, lo que fue interpretado por PP, UPyD, Dignidad y Justicia, y Covite como apología de ETA y legitimación del terrorismo.

Dos días después, Sortu asumió como propias las declaraciones literales de Arraiz, que, según este partido, fueron las siguientes:

"Hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos, hoy más que nunca, acertada, no participamos en un juego que no tenía nada de democrático y nos hemos dedicado todo este tiempo a poner sobre la mesa las contradicciones de ese supuesto juego democrático y las hemos pagado, y muy caro además, y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera".

"Es cierto que esta batalla (del relato histórico) está ahí y nos guste más o menos, nos obliga a entrar a escenarios del pasado donde está claro que nadie está libre de responsabilidades, en este conflicto nadie ha estado de espectador, todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ningún problema para reconocer nuestras responsabilidades, siempre lo hemos hecho y creo que eso nos honra".

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió diligencias tras la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), a la que se sumó otra de Dignidad y Justicia, contra Hasier Arraiz, por los "delitos de enaltecimiento y de justificación del terrorismo", "o de descrédito, menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo".

El 3 de diciembre, el letrado de Arraiz, Iñigo Iruin, presentó un escrito de defensa acompañado de páginas de los periódicos El Mundo y Gara con las palabras textuales del parlamentario de Bildu, y un CD con la grabación en audio y vídeo de la parte del acto de homenaje a Josu Muguruza y Santi Brouard.

A juicio del fiscal, "las palabras, examinadas la grabación y los recortes de prensa aportados por el letrado, sin perjuicio de la crítica legítima de las mismas y de que se puedan valorar para el posible ejercicio de otras acciones de otro orden jurisdiccional, no pueden encuadrarse en el delito de enaltecimiento o de menosprecio a las víctimas".

Ha constatado que siendo parlamentario, "aunque no haya actuado en el ámbito estrictamente parlamentario", Arraiz "intervino y habló por su condición política (es presidente del segundo partido político en número de votos del País Vasco) y parlamentaria", y por lo tanto "el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones", tiene "unos márgenes mayores que en otros ámbitos o contextos".

De esa manera, para Calpasoro, las palabras de Arraiz sobre el pasado de la izquierda abertzale en aquel debate no son constitutivas de delito.