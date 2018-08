Política

Mintegi: 'Los actos violentos los realiza gente no cercana a la IA'

Redacción

18/12/2013

La portavoz de EH Bildu reconoce que desconce la autoría de los últimos actos de violencia callejera, pero señala que tiene "suficientes datos" para pensar que "es gente no cercana a la IA".

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, ha asegurado que tiene "suficientes datos", aunque no "ninguna certeza", de que los últimos actos de violencia callejera son producto de "gente no cercana a la izquierda abertzale". Además, ha insistido en que, con independencia de su autoría, "hay que decir que por ahí no".



En una entrevista concedida a Radio Popular, ha censurado que la izquierda abertzale es "el punching ball", con el que "incluso queda feo no meterse" porque se es "sospechoso de connivencia".



La portavoz de EH Bildu ha señalado que, si bien desconoce "quién ha sido", tiene "los suficientes datos como para pensar que quizás es gente no cercana a la izquierda abertzale". "Pero no tengo ninguna certeza", ha asegurado.



En esta línea, ha planteado que "es muy sospechoso porque a la izquierda abertzale no le consta nadie que pueda estar cercana a ella haya podido hacerlo".



Mintegi ha reconocido, no obstante, que "puede ser que sea producto de la autoría de personas que sí quieren oponerse a estos partidos y que tengan una ideología que pueda confluir en algún punto con la izquierda abertzale", algo que le "extraña" pero "no se puede descartar". En cualquier manera, ha defendido que "en cualquiera de los casos hay que decir que por ahí no".