Política

Digitalización de EITB

Barcina prefiere no poner fecha a la emisión de EITB en Navarra

Redacción

20/12/2013

La presidenta de navarra reclama a EITB "respeto institucional" y el "cumplimiento de las normas".

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado hoy que "lo más prudente" es no poner fecha a cuándo podría EITB emitir en la comunidad foral y ha reclamado al ente público vasco "respeto institucional" y el cumplimiento de las normas.



Barcina, en declaraciones a Radio Euskadi, ha respondido a la petición que el consejo de administración de EITB hizo el pasado martes a los Gobiernos vasco y navarro para que la emisión digital del canal público vasco en Navarra comience estas navidades a la espera de que haya un acuerdo definitivo sobre este asunto.



"Lo que tenemos que hacer siempre es trabajar con el respeto institucional y el cumplimiento de las normas y la buena relación. Eso es clave y necesario", ha defendido la presidenta foral.



Según Barcina, el grupo de trabajo acordado con el lehendakari, Iñigo Urkullu, se va a poner en marcha "lo antes posible" para tratar de resolver el problema de la emisión de ETB en Navarra.



Esta iniciativa se adoptó después de Urkullu aceptara el pasado día 12 suspender las emisiones que EITB iba a llevar a cabo de forma inmediata en Navarra sin el beneplácito del Ejecutivo foral.



Barcina ha evitado fijar un plazo de cuándo podrían comenzar estas emisiones: "Lo más prudente en estos casos es no poner fecha. Creo que hemos dado el primer paso de respeto institucional y eso es importante en este momento".



"Lo que no se puede es estar ilegal como se ha estado hasta ahora. Hay que reconocerlo, decirlo con claridad. Por eso el lehendakari tomó la decisión de suspender la digitalización que había iniciado ilegalmente ETB en nuestra comunidad porque eso no lo ha hecho ningún otro medio o televisión", ha asegurado.



Tras la reunión con Urkullu en Pamplona el pasado 7 de noviembre, Barcina ha expresado su deseo de que la buena relación se consolide y se extienda a todos los ámbitos.