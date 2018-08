Política

Ponencia

El PP, 'escéptico' pero dispuesto a debatir el autogobierno

26/12/2013

Borja Sémper ha expresado la disposición de su partido a debatir sobre el autogobierno vasco para "modernizar la administración" y sacar el máximo partido al Estatuto de Autonomía.

El portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, se ha mostrado "escéptico" con la ponencia sobre el nuevo estatuto, pero ha expresado la disposición de su partido a debatir sobre el autogobierno vasco para "modernizar la administración" y sacar el máximo partido al Estatuto de Autonomía.

Sémper se ha referido a la ponencia sobre el autogobierno, para cuya constitución el PNV ha registrado hoy una proposición no de ley en el Parlamento Vasco.

En su opinión, tras esta ponencia existen "intereses no confesados" de "marear la perdiz y enredarnos en debates interminables", lo que ha calificado de "tortura política" que le produce "una pereza absoluta" y que "se va a traducir en el peso de identidades".

Sémper ha opinado que el PNV sostiene que el Estatuto es una herramienta que ya no vale y por eso quiere otra, pero "no ha dicho en qué falla esa herramienta que tenemos". "Euskadi es un Ferrari, pero el PNV lo conduce como si tuviera un 600. El potencial de nuestro autogobierno es todavía inmenso, no se me ocurre qué hay que superar para tener una herramienta mejor", ha dicho el dirigente popular.

El portavoz del PP en el Parlamento ha expresado la disposición de su partido a "reflexionar" sobre el Estatuto "de puertas para adentro" porque Euskadi "tiene un sistema institucional con tres diputaciones, ayuntamientos importantes, Gobierno Vasco, y multitud de sociedades". "Un entramado institucional gordísimo que nadie ha querido desmantelar. Hay mucho general y poco soldado", ha añadido Sémper, quien ha abogado por evitar duplicidades y modernizar la administración.

Insiste en que acudirán a la ponencia con la intención de "confrontar" con el PNV dos modelos para Euskadi: "El del PNV es llegar a la independencia, porque la cabra tira al monte, y el del PP, que es la interconexión, buscar lo que nos une, buscar más sinergias y más complicidades con el resto de España y de Europa".

"Va a ser una oportunidad para que el PP, con más libertad y sin ningún tipo de complejo, confronte con el PNV dos maneras de entender el país", ha agregado.