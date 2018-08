Política

Cataluña

Mas defiende la consulta en una carta a los presidentes europeos

Redacción

02/01/2014

El president de la Generalitat, asimismo, ha remitido un informe a los ministros de Exteriores de 45 países del mundo, para dar detalles sobre las demandas de Cataluña.





El president de la Generalitat Artur Mas ha enviado una carta y un informe al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y a los primeros ministros de los Estados de la UE, en defensa de la convocatoria de una consulta para el próximo 9 de noviembre. Asimismo, el líder del Ejecutivo catalán ha remitido un documento a los ministros de Exteriores de 45 países del mundo, para dar detalles sobre las demandas de Cataluña. La iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones que pretende hacer el Gobierno con tal de internacionalizar el debate soberanista catalán, que ha incluido varias entrevistas en medios internacionales al presidente de la Generalitat, como la que el pasado viernes publicó el diario italiano La Repubblica'.

En la misiva, Mas asegura que quiere informar personalmente a los dirigentes europeos sobre cómo evoluciona el debate soberanista catalán. "Confío en que puedo contar con usted para sacar adelante este proceso pacífico, democrático y transparente", asegura Mas, que dice que, contrariamente a lo que dice el Gobierno central, hay vías legales y constitucionales que amparan la celebración de la consulta. "Buscamos diálogo y acuerdo con el Gobierno de España sobre el futuro de nuestro país", detalla en la carta, que resalta que el 65% de diputados en el Parlamento apoyan la consulta.

El informe que se ha enviado a los ministros de Exteriores da a conocer el contenido de la pregunta que se ha consensuado y afirma que, según los sondeos, "más del 82%" de la población catalana es favorable a la convocatoria de la consulta. También recuerda la "fuerza del sentimiento popular" a favor de la secesión que se expresó en la Via Catalana de la pasada Diada. El documento concluye que "no es verdad" que la independencia de Cataluña comporte su expulsión inmediata de la comunidad, y recuerda que esta cuestión no la contempla específicamente ningún tratado.