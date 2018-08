Política

Cataluña

Artur Mas asegura que la consulta es 'un escenario fijo'

Redacción

07/01/2014

El presidente ve fuerte a su Govern ante los retos de 2014. Por su parte, el Parlamento Europeo no considera la consulta catalana de su competencia, ya que "la corresponde a la Comisión Europea".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido este martes que su relación con el Gobierno central es "tensa", pero ha insistido en el diálogo para alcanzar un acuerdo para poder celebrar el 9 de noviembre una consulta de autodeterminación.

En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, ha asegurado que esta convocatoria es un "escenario fijo" y, tras diagnosticar que los catalanes tienen muy claro que quieren votar, ha asegurado que no se puede impedir que este deseo democrático sea una realidad.

"Lo que me gustaría es que el Estado entendiese que este es el terreno de juego y aprovechase la voluntad de diálogo del Gobierno catalán para que la consulta se celebre de común acuerdo", ha agregado.

"El Govern está funcionando bien"

Artur Mas ha asegurado que "a corto plazo" no prevé introducir cambios en el Gobierno catalán, y que este está funcionando "bien teniendo presentes las circunstancias". Ha afirmado que el Gobierno catalán se siente "no sólo estable, sino suficientemente fuerte" para afrontar los retos de este 2014.

Además, el presidente de la Generalitat no ha descartado que CiU y ERC gobiernen en coalición en Cataluña en los próximos meses, pero ha asegurado que tomará esta decisión "sin prisas ni prisiones".

"No tengo definida una posición al 100% sobre la incorporación de ERC en el Gobierno catalán, y -déjenmelo decir así- me lo tomaré sin prisas", ha señalado en rueda de prensa tras el primer Consell Executiu del año.

El Parlamento Europeo dice que la consulta catalana no es de su competencia

El Parlamento Europeo ha afirmado hoy que la consulta soberanista que convocará el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no es de su competencia al tratarse de una cuestión "interna de España".

El portavoz de la Eurocámara, el catalán Jaume Duch, en declaraciones a Radio Euskadi, ha opinado que esta institución respeta el principio de "no injerencia" ante litigios políticos que puedan surgir en algún país miembro: "No es un tema que sea competencia de la UE. Una cosa que funciona muy bien aquí es el principio de subsidiariedad y otra cosa que también funciona bien es el principio de no injerencia. Hay temas que son competencia de la UE y se tratan, y hay temas que no son competencia de la UE y que son competencia de los Estados miembros. Por tanto, se respeta perfectamente esta frontera", ha explicado.

Según Duch, ante la carta que le remitió Artur Mas informando de la consulta prevista el 9 de noviembre, la que podría tener alguna opinión sobre este asunto sería la Comisión Europea (CE) al ser la encargada de interpretar los tratados de la UE.

"Esta cuestión la tiene que resolver la Comisión Europea y hasta ahora ha tenido una posición bastante clara al respecto. El Parlamento no ha tratado este tema y no es su competencia decidir qué es lo que dice un tratado o qué es lo no que dice un tratado", ha insistido.