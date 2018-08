Política

Entrevista en Radio Euskadi

Azkarraga cree que el Gobierno no puede quedarse al margen del desarme

E.A | eitb.com

14/01/2014

El exconsejero de Justicia asegura que la participación solo de las instituciones vascas es insuficiente, y que el proceso final tiene que ser ''con el Gobierno español''.

Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, asegura que ''España no puede quedarse al margen'', y que el proceso final tiene que ser ''con el Gobierno español''. ''Es necesario que haya proceso negociado, acordado'', ha reflexionado en el programa ''Ganbara'', de Radio Euskadi.

Azkarraga cree que la manifestación del sábado en Bilbao tiene que hacer pensar al Gobierno. Ha explicado que el hecho de registrar la iniciativa no fue una iniciativa personal suya, y que lo hizo a petición de otras personas, tras la prohibición del juez Velasco. ''Registré esa convocatoria en nombre de otras personas'', ha dicho. ''A mí se me pidió si podía firmar la autorización y no lo pensé dos veces. Se mantuvo hasta que el PNV y Sortu alcanzaron un acuerdo y asumieron el protagonismo político'', ha explicado.

El exconsejero asegura que tiene la conciencia tranquila. ''Me da igual que se me haya criticado. También he tenido muchas muestras de cariño'', ha destacado.

Asegura que ETA tiene que entregar las armas, ya que, a su juicio, no tiene sentido que ETA no dé el paso definitivo. Sin embargo, cree que el Gobierno también tiene que dar otros pasos, en política penitenciaria. En este sentido, destaca que lo que se le pide no exige cambiar las leyes.

El exconsejero considera que el Gobierno español está cómodo en la situación actual, y que su postura son guiños al sector más conservador. Sin embargo, defiende que esa actitud es un error ya que, aunque ''ETA no va a volver'', un proceso mal cerrado va a seguir supurando. ''La impresión que a uno le queda es que no se si algunos con ETA vivían mejor'', ha reflexionado.

En relación a la postura de los presos, Azkarraga ha abogado por que cada preso, a nivel individual, comience cuanto antes a pedir la aplicación de la política penitenciaria. ''Antes avanzaremos'', ha añadido.