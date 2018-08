Política

Consell Nacional de CDC

Mas dice a Rajoy que tiene 'una ocasión de oro' para demostrar diálogo

18/01/2014

El presidente de la Generalitat catalana se ha referido de esa manera a la respuesta que dará el Congreso de los Diputados a la petición de la competencia de realizar consultas.

El presidente catalán y líder de CDC, Artur Mas, ha avisado hoy al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, sin citarlo, de que tiene una "ocasión de oro" con la propuesta del Parlament de demostrar diálogo, y le ha advertido de que Cataluña quiere votar en una consulta para no tener que seguir nadando a "contracorriente".

En su discurso durante el Consell Nacional ampliado de CDC ante 2.000 militantes en Barcelona, ha sostenido que "no puede haber diálogo, acuerdo y negociación si hay una sola mano tendida", y ha considerado que la Generalitat es la única que busca entenderse y lo hace de una forma impolutamente legal.

Ha asegurado que el proceso soberanista despierta irritación y desconcierto en Madrid, y ha subrayado que Cataluña solo quiere vivir tranquila sin interferencias que "ofenden la dignidad del pueblo catalán", como los ataques a la inmersión lingüística, el autogobierno y la imposición del déficit.

Ha defendido el carácter pacífico del proceso y ha asegurado que Cataluña no busca enfrentarse a nadie porque dos no pelean si uno no quiere, aunque ha asegurado que se defenderán de los ataques y "provocaciones que se reciben cada día".